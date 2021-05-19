Степанов пояснив, чому відмовився купувати Covid-вакцину Moderna

Ексміністр заявив, що умови, які запропонувала компанія, не влаштовували МОЗ

Звільнений сьогодні з посади міністра охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому Україна не купує вакцину від коронавірусу в американської компанії Moderna. Про це інформує «Україна 24».

Ексміністр прокоментував заяву очільника Комітету ВР з охорони здоров'я, нардепа від «Слуги народу« Михайла Радуцького, який повідомив сайту «Главком«, що компанія Pfizer вісім місяців намагалася зв'язатися з МОЗ та підписати договір про постачання вакцин, а Moderna ще у листопаді минулого року пропонувала укласти контракт.

«Якась фантазія Михайла Борисовича (Радуцького — Ред.), яка нічим не підкріплена. Не було ніякого контракту. У нас були, звісно, контакти з цією компанією (Moderna — Ред.). Ті умови, які вони запропонували, нас повністю не влаштовували. Ми спілкувалися з двома американськими компаніями — Pfizer і Moderna. Але з Moderna нікуди не просунулися, тому що терміни постачання, обсяги, які нам запропонували, були неприйнятні. Я вже не кажу про ціни«, — запевнив Степанов.

Нагадаємо, що Всесвітній конгрес вакцин визнав Moderna найкращим препаратом від коронавірусу.

Раніше виробники вакцини Moderna заявили, що третя доза їхнього препарату виявилася ефективною від «бразильського« і «південноафриканського« штамів коронавірусу.

За словами голови комітету Михайла Радуцького, виробник вакцин Pfizer вісім місяців намагався сконтактувати з МОЗ та підписати договір щодо постачання вакцин, а у листопаді укласти контракт пропонувала Moderna. Степанов відповів, що Moderna пропонувала поставки вакцин у четвертому кварталі 2021 року та за високою ціною.