﻿Окупанти передислоковують свої сили з Білорусі на схід України – міноборони Британії

Бої на сході України будуть посилюватися протягом наступних двох-трьох тижнів

Російські атаки залишаються зосередженими на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська

Російські війська продовжують відводити свої сили з Білорусі і передислоковують їх на схід України для продовження ведення бойових дій. Про це повідомляє Міноборони Британії у Твітері.

«Війська РФ продовжують передислокацію своїх сил з Білорусі на схід України для продовження проведення бойових дій», – повідомили у відомстві.

Зазначається, що російські атаки залишаються зосередженими на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська, тривають бої в районі Херсона та Миколаєва. Також відновилися атаки в бік Краматорська.

У міноборони прогнозують, що бої на сході України будуть посилюватися протягом наступних двох-трьох тижнів.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, РФ стягує нові війська та авіацію до східних кордонів України.