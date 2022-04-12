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    Події в Україні

    ﻿Окупанти передислоковують свої сили з Білорусі на схід України – міноборони Британії

    Бої на сході України будуть посилюватися протягом наступних двох-трьох тижнів - ﻿Окупанти передислоковують свої сили з Білорусі на схід України – міноборони Британії
    Бої на сході України будуть посилюватися протягом наступних двох-трьох тижнів
    фото з відкритих джерел

    Російські атаки залишаються зосередженими на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська

    Російські війська продовжують відводити свої сили з Білорусі і передислоковують їх на схід України для продовження ведення бойових дій. Про це повідомляє Міноборони Британії у Твітері.

    «Війська РФ продовжують передислокацію своїх сил з Білорусі на схід України для продовження проведення бойових дій», – повідомили у відомстві.

    Зазначається, що російські атаки залишаються зосередженими на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська, тривають бої в районі Херсона та Миколаєва. Також відновилися атаки в бік Краматорська.

    У міноборони прогнозують, що бої на сході України будуть посилюватися протягом наступних двох-трьох тижнів.

    Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, РФ стягує нові війська та авіацію до східних кордонів України.

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    ﻿Окупанти передислоковують свої сили з Білорусі на схід України – міноборони Британії