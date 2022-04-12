Лукашенко полетів на Далекий Схід, щоб побачити Путіна

Диктатори обговорять спільні заходи щодо протидії санкційному тиску з боку Заходу

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на Далекий Схід для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє пресслужба білоруського президента.

«Президент Білорусії Олександр Лукашенко прибув із робочим візитом до Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

На 12 квітня заплановано зустріч та переговори Путіна та Лукашенка. У День космонавтики вони відвідають космодром «Східний» в Амурській області, у будівництві якого планується участь і білоруських фахівців.

«На космодромі президенти у форматі віч-на-віч обговорять актуальні питання у розвитку двосторонніх відносин, спільні заходи щодо протидії санкційному тиску з боку колективного Заходу, обстановку в регіоні та світі, події в Україні. За підсумками переговорів глави держав зустрінуться з представниками білоруських та російських засобів масової інформації», – поінформували у пресслужбі.

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що його країна має стати повноправним учасником переговорів між Україною та Росією задля припинення війни.