Оборона України. Ситуація в регіонах на ранок 12 квітня

На Харківщині окупанти продовжують обстріли цивільного населення

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.

Хмельницька область: вночі під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт на території Хмельницької області. В результаті сталася пожежа, яку вже ліквідовано. Жертв нема.

Харків: окупанти продовжують обстріли цивільного населення. Росіяни із реактивних систем залпового вогню почали розкидати по місту міни уповільненої дії. Увечері обстріляли 16-поверхівку. За ніч і день обстрілів в області більше 30 постраждалих серед цивільного на населення, 8 загинули. Кількість ще встановлюється.

По області тривають бої в Ізюмському напрямку. Також були обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури в Балаклії, Дергачівському, Чугуївському районах.

Луганщина: постійні артобстіли усієї території. Вчора найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська. У Лисичанську – один загиблий чоловік, ще три особи поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів. Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.

На Донеччині в Очеретинській ВА приблизно з 4 ранку розпочалися обстріли майже по всій лінії в районі сел Новоселівка-3, Красногорівка, Водяне, Пески. Авдіївська ВА. Обстріли тривають по всій лінії навколо міста, поодинокі прильоти в стару частину міста. На даний час інформації про постраждалих та загиблих не надходило.

На Херсонщині тривають бойові дії та обстріли на територіях неподалік Дніпропетровщини та Миколаївщини. Є постраждалі, інформація уточнюється. Область перебуває на межі гуманірної катастрофи. Без електроенергії наразі перебуває 106 населених пунктів.

48-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що розташовані у безпосередній близькості до східних кордонів України.

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