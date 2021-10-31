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    Польський авіаперевізник тимчасово відновить рейси до Харкова

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    Авіакомпанія LOT у грудні знову буде літати до Харкова - Польський авіаперевізник тимчасово відновить рейси до Харкова
    Авіакомпанія LOT у грудні знову буде літати до Харкова
    Фото: avianews.com

    У LOT підкреслили, що польотна програма до Харкова триватиме недовго

    Польська авіакомпанія LOT у грудні відновить регулярні рейси з Варшави до Харкова. Перший рейс після більш ніж 1,5-річної перерви, пов'язаної з пандемією коронавірусу, відправиться до Харкова 10 грудня, пише Avianews.

    Частота польотів буде змінюватися від трьох до чотирьох рейсів на тиждень.

    Із Варшави літак вилітатиме о 22:50 і прилітатиме до Харкова о 01:55 ночі. Рейс із Харкова вилетить о 05:15 і приземлиться у Варшаві о 06:20. Скрізь вказано місцевий час.

    Відзначається, що такий графік дасть можливість LOT стикувати харківський рейс з іншими своїми напрямками в Європі та Америці.

    Разом із тим у LOT підкреслили, що польотна програма до Харкова завершиться 24 січня 2022 року. Таким чином, авіакомпанія планує виконувати польоти тільки в період підвищеного попиту на новорічні свята.

    Як додає Avianews, зараз великий вибір стикувань в інші міста з Харкова надає тільки авіакомпанія Turkish Airlines, яка забезпечує пересадки в своєму базовому аеропорту в Стамбулі.

    Нагадаємо, польська авіакомпанія LOT запровадила новий тариф Flex Plus, що дозволяє безкоштовно міняти дату вильоту і після оплати збору міняти ім'я мандрівника у бронюванні.

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    Теги: літак новорічні свята
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    Польський авіаперевізник тимчасово відновить рейси до Харкова