Найбільша авіакомпанія Італії виконала останній рейс та припинила існування

З 1999 року Alitalia працювала у збиток

Італійська авіакомпанія не змогла впоратися з наслідками коронавірусних обмежень і закриттям кордонів

Збанкрутіла італійська авіакомпанія Alitalia припинила польоти. Найбільший національний перевізник Італії 14 жовтня виконав останній рейс АZ1586 з Кальярі до Риму, пише Euronews.

Італійська авіакомпанія не змогла впоратися з наслідками коронавірусних обмежень і закриттям кордонів. Її місце займе компанія ITA (Italia Trasporto Aereo), створена за рішенням італійського уряду.

Новому перевізнику дістанеться від попередника 52 літака (45 середньомагістральних і сім далекомагістральних) і 2,5 тисячі співробітників. З 15 жовтня ITA почне виконувати рейси.

Alitalia була створена у 1946 році. З 1999 року компанія працювала у збиток. У 2017 році вона перейшла під зовнішнє управління, але їй так і не змогли знайти інвестора.

До слова, Wizz Air збільшить кількість літаків в Україні майже утричі та запустить 26 нових рейсів.

Також найбільший лоукостер Європи запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер.

Нагадаємо, угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск у жовтні ряду нових рейсів, які з'єднають п’ять українських міст з країнами Європи.

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