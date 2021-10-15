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    Найбільша авіакомпанія Італії виконала останній рейс та припинила існування

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    З 1999 року Alitalia працювала у збиток - Найбільша авіакомпанія Італії виконала останній рейс та припинила існування
    З 1999 року Alitalia працювала у збиток
    фото: euromag

    Італійська авіакомпанія не змогла впоратися з наслідками коронавірусних обмежень і закриттям кордонів

    Збанкрутіла італійська авіакомпанія Alitalia припинила польоти. Найбільший національний перевізник Італії 14 жовтня виконав останній рейс АZ1586 з Кальярі до Риму, пише Euronews.

    Італійська авіакомпанія не змогла впоратися з наслідками коронавірусних обмежень і закриттям кордонів. Її місце займе компанія ITA (Italia Trasporto Aereo), створена за рішенням італійського уряду.

    Новому перевізнику дістанеться від попередника 52 літака (45 середньомагістральних і сім далекомагістральних) і 2,5 тисячі співробітників. З 15 жовтня ITA почне виконувати рейси.

    Alitalia була створена у 1946 році. З 1999 року компанія працювала у збиток. У 2017 році вона перейшла під зовнішнє управління, але їй так і не змогли знайти інвестора.

    До слова, Wizz Air збільшить кількість літаків в Україні майже утричі та запустить 26 нових рейсів.

    Також найбільший лоукостер Європи запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер.

    Нагадаємо, угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск у жовтні ряду нових рейсів, які з'єднають п’ять українських міст з країнами Європи.

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    Теги: авіація бізнес Італія літак авіаперевезення
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    Найбільша авіакомпанія Італії виконала останній рейс та припинила існування