Американська компанія Plug Power фінансує розробку субрегіонального водневого літака

В ролі потенційних клієнтів Airflow виступають вже одинадцять американських авіакомпаній

Американська компанія Plug Power, яка спеціалізується на водневих паливних елементах, підтримає стартап Airflow для створення водневих літаків. Розробник отримає для цього всі необхідні засоби і технології, – повідомляють Elektrovesti.

Airflow – новий гравець на ринку екологічно чистої авіації, в проектах якого беруть участь інженери з компаній Airbus, Eclipse Aviation, Northrop Grumman, Uber Elevate і Airware. Компанія була заснована в 2019 році і почала з розробки повністю електричних і гібридних літаків.

За угодою з Airflow інженерна група Plug Power інтегрує повномасштабний прототип водневого двигуна в Model 200 – ключовий літак стартапу. Як і електрична версія, водневий Model 200 запропонує місця для дев'яти пасажирів і буде конкурувати з традиційними літаками за перельоти на невеликі відстані.

«Ми розглядаємо технологію водневих паливних елементів як ключовий момент енергетичних систем нового покоління», – сказав засновник і генеральний директор компанії Airflow Марк Осман.

Airflow вже отримала попередні замовлення на водневі Model 200 на загальну суму $600 млн. У ролі потенційних клієнтів виступають одинадцять американських авіакомпаній, які експлуатують субрегіональні літаки.