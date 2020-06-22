Авіакомпанія LOT ввела «гнучкий» тариф



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Введення «гнучкого» тарифу пов'язане з ситуацією на ринку через пандемію коронавірусу, - кажуть у авіакомпанії

Тариф Flex Plus дозволяє безкоштовно міняти дату вильоту і після оплати збору міняти ім'я мандрівника у бронюванні

Польська авіакомпанія LOT запровадила новий тариф Flex Plus, що дозволяє безкоштовно міняти дату вильоту і після оплати збору міняти ім'я мандрівника у бронюванні. Про це повідомляє avianews.com.

Зазначається, що введення «гнучкого» тарифу пов'язане з ситуацією на ринку через пандемію коронавірусу.

«Під час зміні дати вильоту жодних штрафів не стягують, але пасажира можуть попросити доплатити різницю тарифів, якщо новий квиток коштує дорожче старого. Змінити ім'я мандрівника в бронюванні можна не менше ніж за 48 годин до вильоту за оплати фіксованого збору 60 євро, проте всі рейси повинні виконуватися LOT», - йдеться у повідомленні.

Авіакомпанія інформує, що повернення квитка за тарифом Flex Plus можливе у всіх класах обслуговування після оплати штрафу.

«На середньомагістральних рейсах він становить 30 євро в економі і 65 євро в бізнес-класі. На далекомагістральних маршрутах плата в економ-класі - на рівні 60 євро, у преміум і бізнес-класі - 100 євро», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українська авіакомпанія SkyUp з 1 липня відновить авіарейси до Грузії та Албанії.

Також ірландський лоукостер Ryanair у неділю, 21 червня, відновив рейси до України.

Раніше повідомлялося, що Ryanair планує в липні відновити рейси з України в Італію.

Як повідомлялося, найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня.

Нагадаємо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.



