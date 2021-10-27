Саудівська Аравія вперше прийняла літак з Ізраїлю

Посадка ізраїльського літака – важлива віха у взаєминах двох країн

Між Ізраїлем та Саудівською Аравією не відбувається комерційних рейсів, оскільки немає дипломатичних відносин

В аеропорту Король Халід столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда здійснив посадку приватний ізраїльський реактивний літак. Це перший випадок в історії, коли держава на Аравійському півострові приймає ізраїльське повітряне судно, повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що літак сів у вівторок, 26 жовтня.

Видання вказує, що між Ізраїлем та Саудівською Аравією не відбувається комерційних рейсів, оскільки немає дипломатичних відносин. Тому посадка ізраїльського літака – важлива віха у взаєминах двох країн.

До слова, експерти назвали найвигідніший час для покупки квитків.

Як відомо, Wizz Air збільшить кількість літаків в Україні майже утричі та запустить 26 нових рейсів.

Також Wizz Air планує збільшити в Україні кількість своїх літаків з чотирьох до одинадцяти.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС означає, що в Україні діятимуть норми Євросоюзу та очікується збільшення кількості маршрутів.

Також нагадаємо, що відомий лоукостер готує «агресивну експансію» в Україні. Наразі компанія працює у п’яти аеропортах України за двосторонніми маршрутами, проте в країні є близько 12 потенційних аеропортів для роботи. Перші рейси з України Ryanair запустив у 2018 році.