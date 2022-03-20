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    Події в Україні

    У Кам'янці-Бузькій на Львівщині загорілася старовинна ратуша (фото, відео)

    Причини загоряння наразі невідомі - У Кам'янці-Бузькій на Львівщині загорілася старовинна ратуша (фото, відео)
    Причини загоряння наразі невідомі
    фото: kambuzkamr

    Будівлі понад сто років

    У місті Кам'янка-Бузька на Львівщині загорівся дах на ратуші, зведеній ще до Першої світової війни. Про це повідомляє у Facebook пресслужба Кам'янка-Бузької міської ради.

    «Горить дах у будівлі Кам‘янка-Бузької міської ради. Працює ДСНС»,– йдеться у повідомленні.

    Цю інформацію Укрінформу підтвердили в пресслужбі обласного ГУ ДСНС. Причини загоряння наразі невідомі.

    Загоряння трапилося близько 22:40.

    На фото видно, що пожежа сталася у вежі. Саме там розташований старовинний годинник, роботу якого було відновлено у 2012 році.

    Станом на першу годину ночі пожежа локалізована.

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    Теги: пожежа росія окупанти Львівщина ДСНС війна Україна Facebook окупація #stoprussia
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    У Кам'янці-Бузькій на Львівщині загорілася старовинна ратуша (фото, відео)