У Кам'янці-Бузькій на Львівщині загорілася старовинна ратуша (фото, відео)

Будівлі понад сто років

У місті Кам'янка-Бузька на Львівщині загорівся дах на ратуші, зведеній ще до Першої світової війни. Про це повідомляє у Facebook пресслужба Кам'янка-Бузької міської ради.

«Горить дах у будівлі Кам‘янка-Бузької міської ради. Працює ДСНС»,– йдеться у повідомленні.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили в пресслужбі обласного ГУ ДСНС. Причини загоряння наразі невідомі.

Загоряння трапилося близько 22:40.

На фото видно, що пожежа сталася у вежі. Саме там розташований старовинний годинник, роботу якого було відновлено у 2012 році.

Станом на першу годину ночі пожежа локалізована.

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