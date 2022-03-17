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    Окупанти обстріляли Харків: горить ринок Барабашово (відео)

    У Харкові через обстріл горить ринок Барабашово - Окупанти обстріляли Харків: горить ринок Барабашово (відео)

    У Харкові через обстріл горить ринок Барабашово

    Фото: t.me/kharkivlife

    Над Харковом утворився величезний густий шар диму

    У четвер, 17 березня, у Харкові військові РФ вкотре обстріляли місто. Зрештою спалахнула масштабна пожежа на ринку Барабашово. Про це повідомляє Суспільне.Харків.

    «Дим над Харковом. Внаслідок обстрілів горить ринок у Київському районі», – йдеться у повідомленні.

    Як розповідають очевидці, попіл від пожежі розлітається по всьому місту.

    Над Харковом утворився величезний густий шар диму.

    Нагадаємо, у ніч на 17 березня путінські рашисти завдали удар по місті Мерефа Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала школа, в будівлі сталася пожежа.

    Як повідомлялося, Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр.

    Напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.

    Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.
    Теги: Харків пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Харків: горить ринок Барабашово (відео)