Окупанти обстріляли Харків: горить ринок Барабашово (відео)

У Харкові через обстріл горить ринок Барабашово

Над Харковом утворився величезний густий шар диму

У четвер, 17 березня, у Харкові військові РФ вкотре обстріляли місто. Зрештою спалахнула масштабна пожежа на ринку Барабашово. Про це повідомляє Суспільне.Харків.

«Дим над Харковом. Внаслідок обстрілів горить ринок у Київському районі», – йдеться у повідомленні.

Як розповідають очевидці, попіл від пожежі розлітається по всьому місту.

Над Харковом утворився величезний густий шар диму.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня путінські рашисти завдали удар по місті Мерефа Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала школа, в будівлі сталася пожежа.

Як повідомлялося, Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр.

Напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.