Окупанти обстріляли Харків: горить ринок Барабашово (відео)
У Харкові через обстріл горить ринок Барабашово
Над Харковом утворився величезний густий шар диму
У четвер, 17 березня, у Харкові військові РФ вкотре обстріляли місто. Зрештою спалахнула масштабна пожежа на ринку Барабашово. Про це повідомляє Суспільне.Харків.
«Дим над Харковом. Внаслідок обстрілів горить ринок у Київському районі», – йдеться у повідомленні.
Як розповідають очевидці, попіл від пожежі розлітається по всьому місту.
Над Харковом утворився величезний густий шар диму.
Нагадаємо, у ніч на 17 березня путінські рашисти завдали удар по місті Мерефа Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала школа, в будівлі сталася пожежа.
Як повідомлялося, Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр.
Напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.