Від рук російських окупантів загинули 19 рятувальників

Рятувальникам часто доводиться виконувати свою роботу під обстрілами

П’ятеро співробітників ДСНС 17 березня отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеню

19 українських рятувальників загинули внаслідок дій російських окупаційних військ, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Ми рятуємо, а нас вбивають! 19 рятувальників загинули від рук російських окупантів», – ідеться в повідомленні ДСНС у Facebook.

Зокрема, один співробітник ДСНС загинув, ще один був поранений сьогодні, 17 березня, вдень внаслідок артилерійського обстрілу під час гасіння пожежі на території ринку в Харкові.

«Підрозділи ДСНС до гасіння певний час не залучалися в зв’язку з обстрілами. Станом на 19:00 внаслідок пожежі на території ринку (по всій площі), сталося розповсюдження вогню на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 одиниць техніки ДСНС», – сказано в повідомленні.

Крім того, у ДСНС розповіли, що п’ятеро її співробітників 17 березня отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеню від президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня путінські рашисти завдали удар по місті Мерефа Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала школа, в будівлі сталася пожежа.

Як повідомлялося, Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр.

Напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.

Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.