Від рук російських окупантів загинули 19 рятувальників
П’ятеро співробітників ДСНС 17 березня отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеню
19 українських рятувальників загинули внаслідок дій російських окупаційних військ, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
«Ми рятуємо, а нас вбивають! 19 рятувальників загинули від рук російських окупантів», – ідеться в повідомленні ДСНС у Facebook.
Зокрема, один співробітник ДСНС загинув, ще один був поранений сьогодні, 17 березня, вдень внаслідок артилерійського обстрілу під час гасіння пожежі на території ринку в Харкові.
«Підрозділи ДСНС до гасіння певний час не залучалися в зв’язку з обстрілами. Станом на 19:00 внаслідок пожежі на території ринку (по всій площі), сталося розповсюдження вогню на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 одиниць техніки ДСНС», – сказано в повідомленні.
Крім того, у ДСНС розповіли, що п’ятеро її співробітників 17 березня отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеню від президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, у ніч на 17 березня путінські рашисти завдали удар по місті Мерефа Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала школа, в будівлі сталася пожежа.
Як повідомлялося, Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр.
Напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.
Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.