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Завтра в Україні знову вимикатимуть світло: список областей

Альона Боженко
glavcom.ua
Завтра в Україні знову вимикатимуть світло: список областей
В Україні діятимуть планові відключення електроенергії
фото ілюстративне

Графіки планових відключень діятимуть з 00:00 до 24:00

Завтра, 14 листопада, діятимуть планові відключення електроенергії у низці регіонів України. Аварійних відключень поки не передбачається. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» зазначили, що в інших областях України відключення наразі не прогнозуються.

«Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло», – додали енергетики.

Разом з тим компанія ДТЕК повідомила, що 13 листопада, увечері у Києві знову почали діяти графіки планових відключень електроенергії.

«За дозволом НЕК «Укренерго» повертаємось до графіка стабілізаційних відключень», – йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 листопада, «Укренерго» було вимушене застосувати і аварійні відключення електроенергії.

Додамо, 11 листопада рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині. 

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Теги: електроенергія Укренерго

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