Завтра Землю накриє магнітна буря середньої сили: коли буде найнебезпечніше

Всього в жовтні очікується дві магнітні бурі

Середина жовтня 2021 року відзначиться двома магнітними бурями середньої сили. Такі дні можуть бути небезпечні для метеозалежних і літніх людей. Про це пише Уніан.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.

Магнітні бурі в жовтні: небезпечні дати

Перша буря середньої сили очікується у вівторок 12 жовтня. Найнебезпечнішим буде час з півночі до 13:00.

Наступна підвищена сонячна активність прогнозується у вівторок 19 жовтня. Вона також буде несильною. Важливо відзначити, що прогноз на такий великий період неточним і може змінюватися з часом.

Магнітні бурі: вплив на здоров'я

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

біль в серці і суглобах;

загострення хронічних захворювань;

підвищений артеріальний тиск;

безсоння або сонливість.

Щоб мінімізувати негативний вплив бурі, слід дотримуватися наступних правил: