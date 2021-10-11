Завтра Землю накриє магнітна буря середньої сили: коли буде найнебезпечніше
Всього в жовтні очікується дві магнітні бурі
Середина жовтня 2021 року відзначиться двома магнітними бурями середньої сили. Такі дні можуть бути небезпечні для метеозалежних і літніх людей. Про це пише Уніан.
Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
Магнітні бурі в жовтні: небезпечні дати
Перша буря середньої сили очікується у вівторок 12 жовтня. Найнебезпечнішим буде час з півночі до 13:00.
Наступна підвищена сонячна активність прогнозується у вівторок 19 жовтня. Вона також буде несильною. Важливо відзначити, що прогноз на такий великий період неточним і може змінюватися з часом.
Магнітні бурі: вплив на здоров'я
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота;
- біль в серці і суглобах;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищений артеріальний тиск;
- безсоння або сонливість.
Щоб мінімізувати негативний вплив бурі, слід дотримуватися наступних правил:
- Відмовтеся від кави, сигарет, алкоголю. Пийте більше трав'яного чаю.
- Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої їжі.
- Більше часу проводите на вулиці і частіше гуляйте пішки.
- Лягайте спати в один і той же час, спите не менше восьми годин.
- Перед сном приймайте контрастний душ.