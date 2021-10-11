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    Завтра Землю накриє магнітна буря середньої сили: коли буде найнебезпечніше

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    Метеочутливим людям треба поберегтися - Завтра Землю накриє магнітна буря середньої сили: коли буде найнебезпечніше
    Метеочутливим людям треба поберегтися
    Фото vsim.ua

    Всього в жовтні очікується дві магнітні бурі

    Середина жовтня 2021 року відзначиться двома магнітними бурями середньої сили. Такі дні можуть бути небезпечні для метеозалежних і літніх людей. Про це пише Уніан.

    Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.

    Магнітні бурі в жовтні: небезпечні дати

    Перша буря середньої сили очікується у вівторок 12 жовтня. Найнебезпечнішим буде час з півночі до 13:00.

    Наступна підвищена сонячна активність прогнозується у вівторок 19 жовтня. Вона також буде несильною. Важливо відзначити, що прогноз на такий великий період неточним і може змінюватися з часом.

    Магнітні бурі: вплив на здоров'я

    Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі симптоми:

    • головний біль;
    • запаморочення;
    • нудота;
    • біль в серці і суглобах;
    • загострення хронічних захворювань;
    • підвищений артеріальний тиск;
    • безсоння або сонливість.

    Щоб мінімізувати негативний вплив бурі, слід дотримуватися наступних правил:

    1. Відмовтеся від кави, сигарет, алкоголю. Пийте більше трав'яного чаю.
    2. Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої їжі.
    3. Більше часу проводите на вулиці і частіше гуляйте пішки.
    4. Лягайте спати в один і той же час, спите не менше восьми годин.
    5. Перед сном приймайте контрастний душ.
    Теги: здоров'я
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    Завтра Землю накриє магнітна буря середньої сили: коли буде найнебезпечніше