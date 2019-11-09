Фахівці попередили про смертельну небезпеку кухонних губок



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Кухонні губки містять дріжджі і цвіль. а також коліформні бактерії

Губки для миття посуду необхідно міняти як мінімум раз на тиждень.

Відповідні рекомендації слідом за іншими країнами випустили російські фахівці з сангігієни.

За їхніми даними, губка для миття посуду і простір навколо неї можуть містити близько 360 видів бактерій. «Доведено, що кухонні губки може бути в 200 тисяч разів брудніше, ніж сидіння унітазу», – нагадали експерти.

В ході досліджень було виявлено, що кухонні губки містили дріжджі і цвіль (86 відсотків), а також коліформні бактерії, які можуть привести до гострих кишкових інфекцій (77 відсотків). Ще у 18 відсотках в них знаходили стафілококові бактерії.

За словами дослідників, небезпечні бактерії також збираються на раковинах, стільниці, дошках, холодильниках, кухонному приладді (рушники, ганчірки), сміттєвих відрах, а також комбайнах, м’ясорубках, блендерах і міксерах.

Щоб уникнути появи на кухні інфекцій, фавхівці порадили мити раковину з дезинфікуючим засобом, насухо витирати всі поверхні і посуд і протирати ручки побутової техніки та меблів. Крім того, рекомендується прати рушники раз на тиждень і щомісяця мити відро для сміття з хлорвмісним засобом.

У 2017 році німецькі вчені дійшли висновку, що на губках для миття посуду мешкає безліч патогенних бактерій. Виявилося, що мікроби знаходяться, головним чином, на поверхні губок.

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