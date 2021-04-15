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    Британські дієтологи назвали причину постійного голоду

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    Британські дієтологи назвали причину постійного голоду - Британські дієтологи назвали причину постійного голоду
    Британські дієтологи назвали причину постійного голоду
    Фото з відкритих джерел

    При загрозі різкому падінню цукру, людина відчуває голод без очевидних причин

    Британські дієтологи прийшли до висновку, що скачки цукру в крові провокують появи у людини постійного відчуття голоду. Така причина названа в виданні Nature Metabolism.

    Фахівці звернули увагу, що у людей зі стрибками цукру перерви між їжею набагато рідше, ніж у інших. В середньому вони з'їдають на 312 кілокалорій більше, ніж ті люди, які не відчувають проблем з рівнем цукру в крові.

    При загрозі різкого падіння цукру, людина відчуває голод без очевидних причин.

    При цьому за рік такий пацієнт може набрати ваги дев'ять кілограмів.

    Вчені підкреслили, що стрибками рівня цукру в крові частіше страждали чоловіки, ніж жінки.

    Теги: здоров'я
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