Британські дієтологи назвали причину постійного голоду

При загрозі різкому падінню цукру, людина відчуває голод без очевидних причин

Британські дієтологи прийшли до висновку, що скачки цукру в крові провокують появи у людини постійного відчуття голоду. Така причина названа в виданні Nature Metabolism.

Фахівці звернули увагу, що у людей зі стрибками цукру перерви між їжею набагато рідше, ніж у інших. В середньому вони з'їдають на 312 кілокалорій більше, ніж ті люди, які не відчувають проблем з рівнем цукру в крові.

При загрозі різкого падіння цукру, людина відчуває голод без очевидних причин.

При цьому за рік такий пацієнт може набрати ваги дев'ять кілограмів.

Вчені підкреслили, що стрибками рівня цукру в крові частіше страждали чоловіки, ніж жінки.



