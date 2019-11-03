Вчені визначили найкращий час для занять бігом



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Тренування натщесерце дозволяють значно ефективніше спалювати жири, сприятливо впливають на утилізацію ліпідів і знижують інсулінемію

Біг до сніданку набагато корисніший, ніж після прийому їжі

Біг вранці до сніданку набагато корисніший для тих, хто страждає від надмірної ваги, ніж після прийому їжі.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Під час експерименту британські вчені розділили чоловіків з надмірною вагою на дві групи, одна з яких тренувалася до сніданку, а друга після.

Результати показали, що учасники, які здійснювали пробіжки на голодний шлунок, спалили удвічі більше жиру, ніж ті, хто бігав після сніданку.

Тренування натщесерце дозволяють значно ефективніше спалювати жири, сприятливо впливають на утилізацію ліпідів і знижують інсулінемію.

Раніше вчені з'ясували, що фізична активність здатна запобігти розвитку депресії.