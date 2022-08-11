10 кораблів окупантів ховаються від шторму в Чорному морі

Окупанти тримають напоготові до застосування 16 «Калібрів»

Вороже корабельне угруповання з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя окупованого Криму. Про це інформує оперативне командування «Південь».

Два ракетних носії та два вдк – на бойовому чергуванні. Напоготові до застосування 16 «Калібрів».

«Дотримуйтесь заходів та алгоритмів безпеки. Пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте компетентні органи, не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів, не наражайте себе на небезпеку на узбережжі та в інших заборонених для відвідування зонах. Довіряйте силам оборони та робіть свій вклад у Перемогу!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 8 серпня, над Україною було збито чотири крилатих ракети «Калібр», загальна вартість яких становить майже $30 млн.

До слова, кількість бойових кораблі окупантів у Чорному морі зросла у п’ять разів, що збільшило загрозу нанесення ракетних ударів по Україні.

Раніше повідомлялося, що ворог, ймовірно, активізує ракетні удари по території України.

Крім того, ворог може атакувати Україну малопомітними для ППО ракетами.