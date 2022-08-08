Ворог нарощує сили в морі: кораблів стало уп'ятеро більше 

Зараз у Чорному морі перебуває 10 кораблів, які можуть нести на собі крилаті ракети типу «Калібр»

Кількість бойових кораблі окупантів у Чорному морі зросла у п’ять разів, що збільшило загрозу нанесення ракетних ударів по Україні. Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко під час інформаційного телемарафону.

«Їхня кількість збільшилася, фактично, у п’ять разів, бо на минулому тижні кількість таких кораблів, згідно зі звітами командування «Південь», становила усього дві одиниці», – розповів він.

Експерт зазначив, що загроза від них полягає у тому, що вони можуть бути обладнанні крилатими ракетами типу «Калібр», якими Росія обстрілює Україну.

«Тобто зараз суттєво збільшено... (кораблів окупантів – ред.), відповідно кількість потенційних ракет, які розміщенні на цих кораблях, зросла і, на жаль, ризики завдання ударів по Україні теж зросли», – підсумував Мусієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог, ймовірно, активізує ракетні удари по території України.

Крім того, ворог може атакувати Україну малопомітними для ППО ракетами.

Як відомо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.