Ворог, ймовірно, активізує ракетні удари по території України, – «Південь»

У Чорному морі напоготові перебувають два ракетних носії та три великих десантних кораблі

Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 16 «Калібрами»

У безпечних для себе районах Чорного моря маневрує російських флот у кількості 11 одиниць. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«11 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту в Чорному морі продовжують маневри на відстані ракетної недосяжності вздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська», – йдеться в повідомленні.

Напоготові перебувають два ракетних носії з 16 «Калібрами» та три великих десантних кораблі.

«Розвиток ситуації на південному напрямку свідчить про імовірну активізацію ворожих обстрілів та ракетних атак, штормова погода в морі протягом кількох днів поспіль сприятиме зриву з кріплень і дрейфу морських мін», – додали в командуванні.

Командування закликає дослухатись до сигналів повітряної тривоги, дотримуватись норм та обмежень правового режиму воєнного стану, не допомагати ворогу інформацією і не піддаватись на його пропагандистські вкиди.

Раніше повідомлялося, що сьогодні зранку російські загарбники атакували «Калібрами» та ракетами Х-59 Запоріжжя.

До слова, триває 162-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує основні зусилля на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.