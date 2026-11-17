139 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 листопада 2026
Лінія фронту станом на 17 листопада 2026. Зведення Генштабу
З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів, скинув 212 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4850 дронів-камікадзе та здійснив 1711 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Новини війни в Україні
17 листопада на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 30 окупантів та шістьох – поранено, знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, 10 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 52 укриття ворога. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 96 укриттів противника. Знищено або подавлено 316 безпілотних літальних апаратів різних типів.
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