З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів, скинув 212 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4850 дронів-камікадзе та здійснив 1711 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

17 листопада на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 30 окупантів та шістьох – поранено, знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, 10 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 52 укриття ворога. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 96 укриттів противника. Знищено або подавлено 316 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Південно-Слобожанському напрямку Упродовж доби противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у напрямку Цегельного, Рибалчиного, Миколаївки та Зарубинки.

На Лиманському напрямку Відбулося вісім бойових зіткнень у районах Нового, Лимана та Зарічного, три бої тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку Триває одне бойове зіткнення в районі Озерного.

На Костянтинівському напрямку Українські воїни відбили чотири атаки окупантів у районах Костянтинівки та Новоселівки.

На Покровському напрямку Усього 18 бойових зіткнень відбулося. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Мирне, Сергіївка та Молодецьке, а також у напрямку Добропілля, три бої тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку Зафіксовано три атаки окупантів у районах населених пунктів Єгорівка, Косівцеве та Герасимівка, два бої тривають досі.