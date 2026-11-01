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Кремль назвав можливий формат перших раундів переговорів щодо війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль назвав можливий формат перших раундів переговорів щодо війни
На думку помічника диктатора, за столом переговорів можуть бути й представники Європи
фото: ТАСС

Переговори можуть відбутися в першій половині листопада

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що перші раунди переговорів щодо врегулювання війни мають відбутися у тристоронньому форматі США – Росія – Україна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На думку помічника диктатора, за столом переговорів можуть бути й представники Європи, однак початок має відбутися саме у тристоронньому форматі.

«Ми маємо з американцями робочі контакти. Тому логічно, звичайно, щоб у тристоронньому форматі відбулися принаймні перші раунди переговорів», – сказав Ушаков.

Раніше повідомлялося про підготовку тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. За заявами російської сторони, зустріч може відбутися в першій половині листопада.

Нагадаємо, Кремль відмовився припиняти удари по Україні на час тристоронніх переговорів. Ще 26 жовтня Пєсков заявляв, що відновлення дипломатичних контактів не передбачає обмежень для російської армії.

Водночас Кремль допустив локальне припинення вогню з гуманітарних міркувань. Пєсков називав домовленості щодо Олешок можливим прикладом для інших ділянок фронту.

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Теги: переговори війна росія

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