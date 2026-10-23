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Бойовий шлях полеглого футболіста Максимюка: у бою знищив близько 20 ворогів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Бойовий шлях полеглого футболіста Максимюка: у бою знищив близько 20 ворогів
Максимюк захищав кольори національної збірної України, у складі якої провів п'ять матчів

Життя Романа Максимюка обірвалося орієнтовно 11 березня 2025 року

Ексфутболіст збірної України Роман Максимюк відзначався виключною ефективність під час захисту країни від російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport.ua.

Роман Максимюк чинив героїчний опір до останнього подиху

Восени 2022 року Роман вирішив взяти приклад з молодшого брата Андрія і пішов захищати Україну. З січня 2025-го він брав участь у бойових діях на донецькому напрямі в статусі навідника у складі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ. Побратими відзначають виключну ефективність дій Максимюка. Реактивна швидкість, завдяки якій Роман заявив про себе в футболі, стала йому в нагоді і на бойових позиціях.

Навесні 2025-го Максимюку з побратимами випало обороняти позицію під селом Лисівка Покровського району на Донеччині. Роман був старшим позиції. Цей плацдарм мав ключове значення, адже знаходився між нашими першим і другим десантними батальйонами.

Колишній військовослужбовець 25-ї ОПДБр розповів, що Максимюк проявив героїзм, стримуючи штурм окупантів. Виключний героїзм. У критичних ситуаціях він вибігав на центральну дорогу і не лише знищував ворога, а й забирав його з місця смерті, намагався ефективно їх маскувати і тим самим вводити в оману командування загарбників щодо реальної ситуації. Захопивши радіостанцію, Максимюк тримав із росіянами під маркою їх солдатів зв’язок, аби забезпечили провізією та іншими конче потрібними речами.

Військовослужбовець 25-ї ОПДБр зазначає, що лише в стрілецькому бою Максимюк знищив у межах 15-20 окупантів. Одного разу Роман знаходився практично під дулом ворога, але завдяки реактивній швидкості зміг його знищити.

Життя Романа Максимюка обірвалося орієнтовно 11 березня 2025 року під Лисківкою. Штурмовій групі ворога вдалося скритно пробратися до укриття українських воїнів і закидати і закидати його гранатами. Наші бійці чинили героїчний опір до останнього подиху, але врешті всі загинули. Серед них – Роман Максимюк.

Щоправда, евакуювати тіла воїнів відразу не вдалося. ДНК-експертиза підтвердила факт загибелі Романа лише 15 жовтня 2026 року. Відразу після того командування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади вирішило зробити подання щодо посмертного присвоєння Романові Максимюку звання Герой України.

Футбольна кар'єра Романа Максимюка

Роман Максимюк розпочав свій шлях у професійному футболі у четвертому класі, коли пішов займатися до надвірнянської ДЮСШ. Упродовж своєї ігрової кар'єри він виступав за чимало клубів, зокрема «Кристал» (Чортків), «Бескид», ЦСКА, «ЦСКА-Борисфен», «Хутровик», «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), «Зеніт», «Динамо» (Київ), «Дніпро» (Дніпро) та «Волинь». Його дебют у Вищій лізі України відбувся 25 липня 1995 року в матчі між «Прикарпаттям» і «Таврією», який завершився перемогою івано-франківців з рахунком 4:3.

Окрім клубних виступів, Максимюк захищав кольори національної збірної України, у складі якої провів п'ять матчів. Його дебют на міжнародному рівні припав на 19 серпня 1998 року в товариському поєдинку проти збірної Грузії, де українські футболісти здобули впевнену перемогу з рахунком 4:0.

Нагадаємо, що на війні загинув український волейболіст Любомир Бонк

Теги: футбол війна

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