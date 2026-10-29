ЗМІ повідомляли, що ЄС нібито готував делегацію на переговори за розпорядженням Урсули фон дер Ляєн

Пєсков заявив, що тристоронній формат переговорів не передбачає участі Євросоюзу

Європейський Союз не братиме участі у тристоронніх переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Такий формат не передбачає залучення представників ЄС, заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву представника російського диктатора.

«Європейський Союз не братиме участі в тристоронніх переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні», – сказав Пєсков.

За його словами, участь Євросоюзу в такому форматі не передбачена. Водночас речник Кремля не уточнив, чи розглядає російська сторона можливість залучення європейських представників до переговорів в іншому форматі.

Варто зазначити, що Європейська комісія та Європейська рада готують спільну делегацію високопосадовців для участі в наступному раунді переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Її, ймовірно, очолить керівник апарату президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт.