Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль поставив крапку в питанні участі ЄС у мирних переговорах стосовно України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Кремль поставив крапку в питанні участі ЄС у мирних переговорах стосовно України
ЗМІ повідомляли, що ЄС нібито готував делегацію на переговори за розпорядженням Урсули фон дер Ляєн
фото: Anadolu

Пєсков заявив, що тристоронній формат переговорів не передбачає участі Євросоюзу

Європейський Союз не братиме участі у тристоронніх переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Такий формат не передбачає залучення представників ЄС, заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву представника російського диктатора.

«Європейський Союз не братиме участі в тристоронніх переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні», – сказав Пєсков.

За його словами, участь Євросоюзу в такому форматі не передбачена. Водночас речник Кремля не уточнив, чи розглядає російська сторона можливість залучення європейських представників до переговорів в іншому форматі.

Варто зазначити, що Європейська комісія та Європейська рада готують спільну делегацію високопосадовців для участі в наступному раунді переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Її, ймовірно, очолить керівник апарату президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт.

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков війна переговори США росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Було б дуже великою дурістю погоджуватись на асиметричний мир, про який мріє Путін
Путін дозріває до миру: Україна має тиснути далі
19 жовтня, 16:26
Президент США Дональд Трамп
Від Ірану до України: як стратегічні прорахунки Трампа можуть зіграти на руку Путіну
17 жовтня, 10:00
Обставини удару та можливі руйнування уточнюються
Росія завдала ракетного удару по Харкову
16 жовтня, 21:42
Наступ ЗСУ на Донеччині: як українські війська розхитують оборону Росії на півдні
Наступ ЗСУ на Донеччині: як українські війська розхитують оборону Росії на півдні
12 жовтня, 12:18
Триває 1687-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 08:29
Литовське міністерство також наголосило на історичному зв’язку Шевченка з Вільнюсом
У школах Литви вивчатимуть Шевченка замість російських авторів
5 жовтня, 19:06
Мерц заявив, що Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працюватиме над цим у Брюсселі
Чи буде вступ України до ЄС і допомога Заходу: Мерц у Києві назвав умови
4 жовтня, 16:18
Сергій Лабазюк отримав травми середньої тяжкості
Водій, який покалічив нардепа Лабазюка, отримав вирок
2 жовтня, 16:30
Водночас вибух не призвів до перебоїв у роботі мобільного зв’язку
У Молдові дрон вибухнув біля вежі мобільного зв’язку (фото)
30 вересня, 11:02

Політика

Кремль поставив крапку в питанні участі ЄС у мирних переговорах стосовно України
Кремль поставив крапку в питанні участі ЄС у мирних переговорах стосовно України
Кремль зробив заяву про мирні переговори після атаки дронів на Москву
Кремль зробив заяву про мирні переговори після атаки дронів на Москву
Партія Нетаньягу заявила, що вибори в Ізраїлі «вкрали» арабські партії
Партія Нетаньягу заявила, що вибори в Ізраїлі «вкрали» арабські партії
Прем’єр Норвегії звинуватив Financial Times у неправдивій публікації про Путіна
Прем’єр Норвегії звинуватив Financial Times у неправдивій публікації про Путіна
У парламенті Вірменії депутати влаштували масову бійку (відео)
У парламенті Вірменії депутати влаштували масову бійку (відео)
США пішли на ще одну поступку Росії перед зустріччю G20
США пішли на ще одну поступку Росії перед зустріччю G20

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
114K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
78K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua