Сили оборони уразили Ільський нафтопереробний завод у Росії

Сили оборони України уразили установки первинної переробки нафти та бензиновий комплекс Ільського НПЗ у Краснодарському краї РФ

Під удар потрапили три установки первинної переробки нафти та комплекс виробництва автомобільного бензину

Сили оборони України в ніч проти 16 листопада завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії. Уражено ключові виробничі установки підприємства, яке забезпечує пальним, зокрема, російську армію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією військових, удар припав на установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5 та АТ-6. Саме на цьому етапі відбувається первинна переробка сирої нафти, необхідна для подальшого виробництва нафтопродуктів.

Крім того, українські військові уразили комплекс виробництва автомобільних бензинів. Масштаби пошкоджень та завданих підприємству збитків наразі уточнюються.

Ільський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств галузі на півдні Росії. Його потужність становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

За даними Генштабу, продукцію підприємства використовують, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил.

Завдяки розташуванню в Краснодарському краї завод має важливе логістичне значення для постачання пального російським військовим угрупованням на півдні України та в тимчасово окупованому Криму.

Ураження установок первинної переробки та бензинового комплексу може вплинути на виробничі можливості підприємства. Водночас остаточні наслідки удару стануть відомі після оцінки пошкоджень.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал Росії.

Військові зазначили, що такі операції здійснюють у межах права України на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про ураження Ільського НПЗ 2 червня 2026 року. Тоді Генеральний штаб підтвердив удари по цьому підприємству, Новошахтинському НПЗ та інших військових об'єктах російської армії.

Також «Главком» писав про пожежу на Ільському НПЗ після атаки українських безпілотників у серпні. У ніч проти 8 серпня дрони уразили підприємство в Краснодарському краї. На його території спалахнула пожежа.

Крім того, «Главком» повідомляв про чергову атаку на цей завод 26 вересня. Тоді після ударів безпілотників на підприємстві знову виникло займання. Завод має стратегічне значення для забезпечення російської військової логістики.