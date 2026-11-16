Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Сили оборони уразили Ільський нафтопереробний завод у Росії

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони уразили Ільський нафтопереробний завод у Росії
Сили оборони України уразили установки первинної переробки нафти та бензиновий комплекс Ільського НПЗ у Краснодарському краї РФ
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Під удар потрапили три установки первинної переробки нафти та комплекс виробництва автомобільного бензину

Сили оборони України в ніч проти 16 листопада завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії. Уражено ключові виробничі установки підприємства, яке забезпечує пальним, зокрема, російську армію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією військових, удар припав на установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5 та АТ-6. Саме на цьому етапі відбувається первинна переробка сирої нафти, необхідна для подальшого виробництва нафтопродуктів.

Крім того, українські військові уразили комплекс виробництва автомобільних бензинів. Масштаби пошкоджень та завданих підприємству збитків наразі уточнюються.

Ільський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств галузі на півдні Росії. Його потужність становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

За даними Генштабу, продукцію підприємства використовують, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил.

Завдяки розташуванню в Краснодарському краї завод має важливе логістичне значення для постачання пального російським військовим угрупованням на півдні України та в тимчасово окупованому Криму.

Ураження установок первинної переробки та бензинового комплексу може вплинути на виробничі можливості підприємства. Водночас остаточні наслідки удару стануть відомі після оцінки пошкоджень.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал Росії.

Військові зазначили, що такі операції здійснюють у межах права України на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про ураження Ільського НПЗ 2 червня 2026 року. Тоді Генеральний штаб підтвердив удари по цьому підприємству, Новошахтинському НПЗ та інших військових об'єктах російської армії.

Також «Главком» писав про пожежу на Ільському НПЗ після атаки українських безпілотників у серпні. У ніч проти 8 серпня дрони уразили підприємство в Краснодарському краї. На його території спалахнула пожежа.

Крім того, «Главком» повідомляв про чергову атаку на цей завод 26 вересня. Тоді після ударів безпілотників на підприємстві знову виникло займання. Завод має стратегічне значення для забезпечення російської військової логістики.

Читайте також:

Теги: нафта Генштаб ЗСУ контрнаступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світлана Подольська разом із військовими 118-ї ОМБр, які допомогли їй залишити Малу Токмачку
Бійці 118-ї бригади врятували останню мешканку Малої Токмачки
13 листопада, 19:45
Індія збільшує закупівлі нафти з країн Перської затоки
Росія втрачає одного з головних покупців нафти: Індія змінює постачальників
13 листопада, 16:02
П’ять дивізій армії Росії «стерлися» об чотири бригади морської піхоти ЗСУ
Росія «стерла» п’ять дивізій через плацдарм ЗСУ в Кринках
7 листопада, 21:22
Путін та Іран готують новий розклад сил на Близькому Сході
Трамп має два місяці на війну з Іраном. Що зміниться на Близькому Сході?
6 листопада, 16:33
Андрій Коляда розповів своє бачення війська
Актор-воїн назвав своє найбільше розчарування у ЗСУ
2 листопада, 10:35
Ситуація на фронті 31 жовтня
245 боїв за добу: лінія фронту станом на 31 жовтня 2026
31 жовтня, 22:20
Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий узявся наводити лад у найбільш критикованому суспільством органі – ТЦК та СП
Геть «бусифікацію»! Що задумав новий головком Драпатий Мобілізація
30 жовтня, 12:00
ЗСУ уразили ключові об'єкти окупантів на Донеччині та під Мелітополем
Сили оборони уразили майстерню БпЛА та вузол зв'язку під Мелітополем
26 жовтня, 17:31
На комбінаті «Тольяттікаучук» у Росії зафіксовано вибух і пожежу
Сили оборони уразили хімічний комбінат у Росії та літак на аеродромі «Єйськ»
24 жовтня, 11:54

Події в Україні

На фронті загинув ексмер Рави-Руської та заступник комбата Микола Зінько
На фронті загинув ексмер Рави-Руської та заступник комбата Микола Зінько
Сили оборони уразили Ільський нафтопереробний завод у Росії
Сили оборони уразили Ільський нафтопереробний завод у Росії
Росія атакувала завод «Олейна» та інші підприємства Дніпра (відео)
Росія атакувала завод «Олейна» та інші підприємства Дніпра (відео)
За два роки населення Донеччини скоротилося усемеро – голова ОВА
За два роки населення Донеччини скоротилося усемеро – голова ОВА
«Презумпція винуватості». Лубінець запропонував нові правила для співробітників ТЦК
«Презумпція винуватості». Лубінець запропонував нові правила для співробітників ТЦК
Принц Гаррі зустрівся з українськими ветеранами
Принц Гаррі зустрівся з українськими ветеранами

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві оголошену повітряну тривогу
Сьогодні, 14:57
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua