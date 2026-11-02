Атака на Дніпропетровщину: загинула людина, серед постраждалих є діти

Постраждали хлопчики чотирьох та 10 років

Сьогодні, 2 листопада, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Військові РФ атакували Нікопольщину артилерією та FPV-дронами. Постраждали хлопчики чотирьох та 10 років. Пошкоджено адміністративні будівлі, багатоповерхові та приватні будинки.

На Синельниківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік. Пошкоджено складські приміщення та гімназію.

Також окупанти атакували Криворізький район. Постраждав чоловік, пошкоджено приватний будинок та авто.

Прокурори зафіксували наслідки чергових воєнних злочинів РФ. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів за ст. 438 КК України.

Нагадаємо, російські війська 2 листопада завдали ударів кількома керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Унаслідок атаки одна людина загинула, є постраждалі.