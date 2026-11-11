Головна Світ Політика
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Гарантії безпеки та візит до Москви: Кушнер підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Гарантії безпеки та візит до Москви: Кушнер підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі
фото: кадр з відео

Зять президента США заявив про значний прогрес у питанні гарантій безпеки для України, але наголосив, що домовленості залежать від узгодження територіального питання

Під час дводенних переговорів в Абу-Дабі представники України, США та Росії обговорювали, зокрема, повоєнну безпеку України. Про результати зустрічей розповів зять президента США Джаред Кушнер на пресконференції, повідомляє «Главком».

За його словами, у питанні гарантій безпеки для України вдалося досягти значного прогресу. Водночас укласти відповідну угоду сторони зможуть лише після досягнення домовленостей щодо територій.

Кушнер назвав територіальне питання найскладнішим у процесі врегулювання. Він також повідомив, що Сполучені Штати намагаються залучити європейські країни до переговорного процесу.

Окрім цього, Кушнер анонсував наступний крок американської делегації. За його словами, він разом зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом завтра вирушить до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Кушнер охарактеризував дводенні переговори в Абу-Дабі як змістовні, але непрості. Він зазначив, що сторони вперше майже за вісім місяців обговорили широкий спектр питань, зокрема територіальне врегулювання.

Читайте також:

Теги: Джаред Кушнер Стів Віткофф війна переговори США Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Пєсков емоційно відреагував на пропозицію США змінити кордони Донбасу
Пєсков емоційно відреагував на пропозицію США змінити кордони Донбасу
Гарантії безпеки та візит до Москви: Кушнер підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі
Гарантії безпеки та візит до Москви: Кушнер підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі
Російська делегація озвучила результати переговорів в Абу-Дабі: про що домовилися
Російська делегація озвучила результати переговорів в Абу-Дабі: про що домовилися
Історичний виступ Зеленського у парламенті Данії: головні тези
Історичний виступ Зеленського у парламенті Данії: головні тези
Росія запропонувала НАТО укласти угоду: які гарантії безпеки обіцяє Москва
Росія запропонувала НАТО укласти угоду: які гарантії безпеки обіцяє Москва
Кремль прокоментував зв’язок Росії із затриманим військовим США у Британії
Кремль прокоментував зв’язок Росії із затриманим військовим США у Британії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
71K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Сьогодні, 13:24
Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Сьогодні, 12:58
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua