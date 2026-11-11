Гарантії безпеки та візит до Москви: Кушнер підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі

Зять президента США заявив про значний прогрес у питанні гарантій безпеки для України, але наголосив, що домовленості залежать від узгодження територіального питання

Під час дводенних переговорів в Абу-Дабі представники України, США та Росії обговорювали, зокрема, повоєнну безпеку України. Про результати зустрічей розповів зять президента США Джаред Кушнер на пресконференції, повідомляє «Главком».

За його словами, у питанні гарантій безпеки для України вдалося досягти значного прогресу. Водночас укласти відповідну угоду сторони зможуть лише після досягнення домовленостей щодо територій.

Кушнер назвав територіальне питання найскладнішим у процесі врегулювання. Він також повідомив, що Сполучені Штати намагаються залучити європейські країни до переговорного процесу.

Окрім цього, Кушнер анонсував наступний крок американської делегації. За його словами, він разом зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом завтра вирушить до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Кушнер охарактеризував дводенні переговори в Абу-Дабі як змістовні, але непрості. Він зазначив, що сторони вперше майже за вісім місяців обговорили широкий спектр питань, зокрема територіальне врегулювання.