20-річний хлопець з Волині врятував Житомирщину від блекауту, – голова ОДА

Голова Житомирщини розповів про героїзм українських військових

Влада Житомирщини усіляко намагається врятувати енергосистему краю від обстрілів та руйнувань. Допомагають у цьому хитрощі й влучні стрільці. Про це голова обласної військової адміністрації, колишній спецслужбовець Віталій Бунечко розповів у інтерв'ю «Главкому».

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«Усі координати наших підстанцій та ключових вузлів давно відомі ворогу, бо у нас, на жаль, була об’єднана енергосистема і тільки зараз ми переключаємося на європейську. По цих цілях і стріляють. Я хочу відмітити геройство наших воїнів та ППО. Наведу приклад простого 20-річного військовослужбовця з Волині, який, стоячи на шляху ракети, пропустив її над собою, розгорнувся і збив її з ПЗРК. Завдяки чому в цей день вона не влучила в підстанцію і наша область залишилась заживленою завдяки оцьому одному волинському козаку», – сказав Віталій Бунечко.

За словами голови Житомирської ОВА, енергетики вже навчилися дурити ворога – маніпулювати, відключати, переключати, щоб не показувати, звідки генерується електроенергія.

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«Сподіваємося, окрім суто фізичного захисту, це також буде працювати. Ми готуємось в разі ураження наших трансформаторів переходити на запасні перемикання. Те, що зараз відбувається, – фактично енергетична війна, і ми вчимося виживати у випадку, коли наші об’єкти енергетичної інфраструктури будуть знову вражені», – каже очільник Житомирщини.

Раніше голова Житомирської ОДА дав поради жителям на Новий рік.

До слова, раніше Віталій Бунечко повідомив, що попри війну економіка Житомирської області вистояла й наразі відновилася на 90%. До того ж продовжують свою роботу й іноземні підприємства.

Як ми писали, навіть в умовах блекауту в Україні працюватимуть 579 заправок, які розташовані у 20 областях України та місті Києві.

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