СБУ проводить обшуки в монастирях Московської церкви на Житомирщині (фото)

Правоохоронці перевіряють, чи не використовують об'єкти церкви як осередки «русского міра»

Служба безпеки України проводить обшуки у монастирях Московської церкви у Житомирській області. Про це повідомляє управління СБУ в Житомирській області.

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СБУ проводить обшуки у Коростенському районі на території та у приміщеннях:

Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;

Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;

Скиті цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

Правоохоронці перевіряють, чи не використовують об'єкти церкви як осередки «русского міра», а також для убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів.

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«Спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, СБУ провела обшуки на об’єктах Московської церкви у Полтавській області.