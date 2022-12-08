СБУ проводить обшуки в монастирях Московської церкви на Житомирщині (фото)
Правоохоронці перевіряють, чи не використовують об'єкти церкви як осередки «русского міра»
Служба безпеки України проводить обшуки у монастирях Московської церкви у Житомирській області. Про це повідомляє управління СБУ в Житомирській області.
СБУ проводить обшуки у Коростенському районі на території та у приміщеннях:
- Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;
- Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;
- Скиті цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.
Правоохоронці перевіряють, чи не використовують об'єкти церкви як осередки «русского міра», а також для убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів.
«Спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території нашої держави», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, СБУ провела обшуки на об’єктах Московської церкви у Полтавській області.
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