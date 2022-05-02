Конгрес США розгляне можливість задіювання американської армії в Україні

Конгресмен Адам Кінзінгер вніс резолюцію, яка передбачає передбачає дозвіл на використання військової сили у відповідь на посилення протистояння

Раніше американська влада заявляла, що не відправлятиме армію США воювати в Україні

Американський конгресмен від Республіканської партії Адам Кінзінгер вніс на розгляд Конгресу резолюцію про використання американської армії в Україні за певних умов. Пресреліз щодо цієї резолюції конгресмен опублікував на своєму персональному офіційному сайті.

Так у своїй резолюції Адам Кінзінгер пропонує надати дозвіл на відправку в Україну американських військових у разі, якщо Росія посилить воєнні дії. Документ, який конгресмени ще не розглядали, передбачає дозвіл на використання військової сили для захисту союзників США у відповідь на використання Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї проти України.

«Після Другої світової війни Америка чітко висловила нашу позицію – наша відданість свободі зміцнила демократії в усьому світі. В останнє десятиліття ми бачили, як ця рішучість похитнулася, і тирани, як Володимир Путін, скористалися цими вразливими місцями. Зараз Америка має можливість знову підтвердити нашу підтримку людей, які прагнуть свободи, і твердо протистояти авторитаризму», – йдеться у пресрелізі.

Адам Кінзінгер спілкувався із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який недавно відвідував Україну, і той висловив занепокоєння щодо можливого використання російською армією зброї масового знищення в Україні.

«Я впевнений, що Сполучені Штати покажуть міжнародній спільноті, що ми не будемо терпіти безглузде насильство, – наголосив він. – Ми знаємо, що мільйони українців переміщені, тисячі були вбиті, а шкода, яка продовжує їх завдавати, є абсолютно нелюдською. Націлювання на цивільних осіб, масові страти та незліченна кількість повідомлень про зґвалтування з боку російських військ залишилися в основному без контролю. Ми повинні вжити заходів, щоб припинити ці звірства. Слова мають значення, але також мають значення і наші дії».

До слова, 44-річний Адам Кінзінгер є членом Палати представників США від штату Іллінойс з 2011 року. До своєї політичної кар'єри він був військовим льотчиком. Він був пілотом реактивного військово-транспортного літака Boeing KC-135 Stratotanker, який використовувався для місій в Іраку та Афганістані.

Раніше повідомлялося, як США допомогли Україні на початку вторгнення.

Також стало відомо, що США нададуть Україні секретні розвіддані.

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