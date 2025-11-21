Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вшанування пам’яті жертв голодоморів: у столиці приспущено найбільший прапор України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вшанування пам’яті жертв голодоморів: у столиці приспущено найбільший прапор України
Київ вшановує памʼять жертв Голодомору 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років
фото: КМДА

Прапор лишатиметься приспущеним упродовж дня 22 листопада  

Головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустили з метою вшанування памʼяті жертв Голодомору 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

О 16:00 Київ вшановує жертв голодоморів хвилиною мовчання та запаленням свічок – на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду.

Прапор лишатиметься приспущеним упродовж дня 22 листопада на знак скорботи та пам’яті про жертв злочинів тоталітарного режиму.

Нагадаємо, 22 листопада, в Печерському районі буде заборонено рух і паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг через проведення державних заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів. У зв’язку з проведенням заходів на вул. Лаврській внесуть зміни в роботу пасажирського транспорту. Зокрема, із 6:00 і до закінчення заходів (орієнтовно до 9:00) автобуси №№ 24, 25, тролейбус № 38 і маршрутне таксі № 470 курсуватимуть без висадки та посадки пасажирів в обох напрямках на чотирьох зупинках.

До слова, сьогодні, у День гідності та свободи президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності. Вони встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні. 
 
 

Теги: Київ Голодомор 1932-1933 років прапор України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожі удари пошкодили школи та садки у Києві
У Києві пошкоджені школи та садки через ворожі удари (фото)
22 жовтня, 10:33
Бізнес-центр «Доміно» попрапив під обстріл вже вдруге
Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)
23 жовтня, 08:46
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
23 жовтня, 09:06
У результаті аварії 71-річний водій Chery отримав тяжкі травми та помер під час транспортування до лікарні
Смертельна ДТП на Броварщині: поліція затримала нетверезого водія
27 жовтня, 11:58
Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
28 жовтня, 15:21
У Києві зупинився рух електротранспорту через відсутність напруги
У Києві зупинився рух електротранспорту через відсутність напруги
8 листопада, 13:04
Зміни у русі транспорту пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Будівельників
Рух автобусів на вулиці Будівельників тимчасово змінено через ремонт (схема)
6 листопада, 19:02
Усі пацієнти завчасно були переведені в інші корпуси
Удар по Києву: пошкоджено корпуси Інституту отоларингології (фото)
14 листопада, 12:41
Суд визнав винним чоловіка, який під виглядом співробітника спецслужби змусив столичного кардіолога сісти до авто, а потім разом зі спільником вимагав у нього велику суму грошей
Псевдоправоохоронець викрав кардіолога та вимагав $2 млн: що вирішив суд
19 листопада, 13:51

Новини

У Києві на вихідних 22-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 22-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У Києві чоловік вирішив «розрахуватися» за товар страйкбольною гранатою: подробиці
У Києві чоловік вирішив «розрахуватися» за товар страйкбольною гранатою: подробиці
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Куди сходити у Києві 24-30 листопада: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 24-30 листопада: дайджест культурних подій
Київщина: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Побиття велосипедиста у Києві: підозрюваному Хілику продовжено тримання під вартою
Побиття велосипедиста у Києві: підозрюваному Хілику продовжено тримання під вартою

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua