Вшанування пам’яті жертв голодоморів: у столиці приспущено найбільший прапор України

Київ вшановує памʼять жертв Голодомору 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років

Прапор лишатиметься приспущеним упродовж дня 22 листопада

Головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустили з метою вшанування памʼяті жертв Голодомору 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

О 16:00 Київ вшановує жертв голодоморів хвилиною мовчання та запаленням свічок – на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду.

Прапор лишатиметься приспущеним упродовж дня 22 листопада на знак скорботи та пам’яті про жертв злочинів тоталітарного режиму.

Нагадаємо, 22 листопада, в Печерському районі буде заборонено рух і паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг через проведення державних заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів. У зв’язку з проведенням заходів на вул. Лаврській внесуть зміни в роботу пасажирського транспорту. Зокрема, із 6:00 і до закінчення заходів (орієнтовно до 9:00) автобуси №№ 24, 25, тролейбус № 38 і маршрутне таксі № 470 курсуватимуть без висадки та посадки пасажирів в обох напрямках на чотирьох зупинках.

До слова, сьогодні, у День гідності та свободи президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності. Вони встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.



