Дівчинка з колосками біля Музею Голодомору «вдягла» вишиту сорочку (фото)

У музеї Голодомору підкреслили, що вишиванки колись допомагали вижити, будучи обміняними на їжу

Цьогорічний День вишиванки присвячений окупованій спадщині

Сьогодні, у Всесвітній день вишиванки, Київ традиційно вбрався у національні строї. Особливу увагу цього дня привертає Національний музей Голодомору-геноциду, який втретє одягнув у вишиту сукню-сорочку свою знакову скульптуру – дівчинку з колосками. Про це повідомляє «Главком».

Дівчинка з колосками у Міжнародний день вишиванки 15 квітня 2025 року фото: Музей Голодомору/Facebook

Як зазначили у музеї, ця символічна акція є нагадуванням про збереження української ідентичності попри трагічні сторінки історії, такі як Голодомор, депортації та репресії. У музеї підкреслили, що вишиванки колись допомагали вижити, будучи обміняними на їжу.

Національний музей Голодомору-геноциду вже втретє одягнув у вишиту сукню-сорочку свою знакову скульптуру – дівчинку з колосками фото: Музей Голодомору/Facebook

Цьогорічний День вишиванки присвячений окупованій спадщині. Музей нагадав про численні втрати історичних та культурних пам'яток, а також родинних реліквій за час війни.

Також працівники музею розповіли про особливу дитячу вишиванку з Харківщини, яку жінка, що пережила окупацію в Капитолівці Ізюмського району, закопала в землю, щоб вберегти від ворожих репресій. У музеї наголосили, що українська символіка викликає ненависть окупантів.

Вишиванка з Харківщини, яку жінка, що пережила окупацію в Капитолівці Ізюмського району, закопала в землю фото: Музей Голодомору/Facebook

Після звільнення села вишиванка потрапила до музейної колекції та експонується в залі пам’яті музею як свідчення наслідків окупації. Музей також вшанував героїчну Харківщину, частина якої досі перебуває під окупацією та обстрілами, проводячи паралелі з Голодомором, який свого часу спустошив цей регіон.

Дівчинка з колосками у Міжнародний день вишиванки 15 квітня 2025 року фото: Музей Голодомору/Facebook

Дівчинка з колосками у Міжнародний день вишиванки 15 квітня 2025 року фото з відкритих джерел

Сорочку для скульптури «Гірка пам'ять дитинства» створила ірпінська майстриня Юлія Лівінська. Музей також звернувся до українців із проханням передавати речі періоду Голодомору для збереження історичної пам'яті.

Всесвітній день вишиванки – міжнародне свято, покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Відзначається щороку третього четверга травня.

Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця. Взяти участь у святкуванні Дня вишванки просто – одягніть вишиванку на роботу чи навчання.

Також сьогодні президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї.

До слова, британських парламентарів запросили 14 травня прийти на роботу у вишиванках. Такою акцією члени парламенту планують підтримати Україну. У зверненні до парламентарів йшлося про те, що вишиванка – це не просто одяг, це втілення української душі, її історії, сили та незламності. Одягнувши вишиту сорочку, британські депутати зможуть наочно продемонструвати свою підтримку Україні.