3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено укладати угоди, особливо важливі

Сьогодні, 3 червня, Всесвітній день велосипеда та День народження парашута. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним.

Яке сьогодні церковне свято

3 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Лукиліян був християнським мучеником, який разом зі своїми сподвижниками постраждав за віру. У давнину в цей день часто погіршувалася погода, тому люди відкладали роботу на полі, в городі або у саду, а займалися справами біля хати. Це свято є нагадуванням про важливість віри та силу духовної стійкості перед лицем випробувань.

Який сьогодні день в Україні і світі

3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда. Свято було встановлено за ініціативи Генасамблеї ООН 2018 року. У своєму сучасному вигляді велосипед з'явився не так давно. Ба більше, важко встановити одного автора цього винаходу. Для створення цього простого, але досить популярного транспортного засобу, доклали зусиль чимало винахідників. Також 3 червня День велосипедиста. Пов'язане це свято із зростанням популярності велосипедів. Головна мета дня полягає у підтриманні культури їзди на велосипеді.

3 червня День засобів захисту від комах. Свято привертає увагу до важливості використання спеціальних засобів захисту від комах, щоб запобігти хворобам, які ті спричиняють. Наприклад, кліщі і комарі можуть переносити досить серйозні захворювання, а завдяки репелентам можна знайно зменшити ризик зараження.

фото з відкритих джерел

А ще 3 червня святкують Всесвітній день сидру. Свято було встановлене для вшанування культури і історії виготовлення сидру. Це ферментований напій, який виготовляється з яблук чи інших фруктів. Цього дня часто організовують різноманітні заходи, в тому числі дегустації сидру, фестивалі тощо.

А ще 3 червня День народження парашута. Саме цього дня 1785 року французький винахідник Франсуа Бланшар продемонстрував перший пристрій для повільного приземлення. Тоді було успішно приземлено собаку. А через рік він повторив свій експеримент вже з бараном. 22 жовтня 1797 року зробив перший стрибок з парашутом європейський доброволець Андре-Жак Гарнер, який успішно приземлився над французьким парком Монсо.

фото з відкритих джерел

Що не можна робити 3 червня

Не сваріться з рідними і не лихословте;

На вулиці негода – краще не виходьте з дому;

Заборонено укладати угоди, особливо важливі;

Народні прикмети і традиції на 3 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гроза – сіна буде мало;

вранці по воді стелиться туман – чекайте на сонячну погоду;

собака мало їсть, погано спить – буде дощ;

весь день дощить – буде багато грибів;

вітер дме з півдня – буде хороша погода.

Люди цього дня намагалися не лягати рано спати. Натомість прислухалися до вітру. Вірили, якщо він північний, добре вродять ярі, а якщо північно-західний, тоді літо буде дощовим.

Цього дня народилися:

1928 рік – український актор театру і кіно Костянтин Степанков;

1930 рік – український живописець південно-руської художньої школи, Член Спілки художників України, заслужений художник України Володимир Литвиненко;

1974 рік – український футболіст Сергій Ребров.

Які сьогодні іменини: Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Клавдія.

Пам’ятні дати 3 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 червня:

1527 рік – о 7 годині вечора розпочинається Велика пожежа Львова, що знищує всю готичну забудову міста;

1571 рік – війська кримського хана Девлет-Ґерая захоплюють і до тла спалюють Москву;

1638 рік – починається Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина;

1768 рік – гайдамацькі загони Максима Залізняка та Івана Ґонти беруть Умань;

1892 рік – засновують англійський футбольний клуб «Ліверпуль»;

1998 рік – залізнична катастрофа поблизу Ешеде в Німеччині;

2006 рік – Чорногорія проголошує незалежність;

2017 рік – починає діяти інтернетна соціальна мережа «Ukrainians»;

2017 рік – у Лондоні здійснюють серію терористичних атак.

Погода на 3 червня

Сьогодні, 3 червня, в Києві ясно, без опадів. У Львові похмуро до кінця дня, ближче до вечора дрібний післяобідній дощ посилиться. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі ясно до вечора, коли небо затягнуть хмари, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +18 вночі. У Львові +24 вдень та +14 вночі. У Харкові +30 вдень та +18 вночі. В Одесі +27 вдень та +19 вночі.