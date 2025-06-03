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3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 червня – Всесвітній день велосипеда
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено укладати угоди, особливо важливі

3 червня відзначають Всесвітній день велосипеда та День засобів захисту від комах. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним.

Всесвітній день велосипеда

3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда. Свято було встановлено за ініціативи Генасамблеї ООН 2018 року. У своєму сучасному вигляді велосипед з'явився не так давно. Ба більше, важко встановити одного автора цього винаходу. Для створення цього простого, але досить популярного транспортного засобу, доклали зусиль чимало винахідників.

День засобів захисту від комах

3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято привертає увагу до важливості використання спеціальних засобів захисту від комах, щоб запобігти хворобам, які ті спричиняють. Наприклад, кліщі і комарі можуть переносити досить серйозні захворювання, а завдяки репелентам можна значно зменшити ризик зараження.

Яке сьогодні церковне свято

3 червня у церковному календарі – день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Лукиліян був християнським мучеником, який разом зі своїми сподвижниками постраждав за віру. У давнину у цей день часто погіршувалася погода, тому люди відкладали роботу на полі, в городі або у саду, а займалися справами біля хати. Це свято є нагадуванням про важливість віри та силу духовної стійкості перед лицем випробувань.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не сваріться з рідними і не лихословте;
  • На вулиці негода – краще не виходьте з дому;
  • Заборонено укладати угоди, особливо важливі;

Народні прикмети і традиції

  • Гроза – сіна буде мало;
  • вранці по воді стелиться туман – чекайте на сонячну погоду;
  • собака мало їсть, погано спить – буде дощ;
  • весь день дощить – буде багато грибів;
  • вітер дме з півдня – буде хороша погода.

Пам’ятні дати 3 червня

  • 1527 рік – о 7 годині вечора розпочинається Велика пожежа Львова, що знищує всю готичну забудову міста;
  • 1571 рік – війська кримського хана Девлет-Ґерая захоплюють і до тла спалюють Москву;
  • 1638 рік – починається Жовнинська битва – вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина;
  • 1768 рік – гайдамацькі загони Максима Залізняка та Івана Ґонти беруть Умань;
  • 1892 рік – засновують англійський футбольний клуб «Ліверпуль»;
  • 1998 рік – залізнична катастрофа поблизу Ешеде у Німеччині;
  • 2006 рік – Чорногорія проголошує незалежність;
  • 2017 рік – починає діяти інтернетна соціальна мережа «Ukrainians»;
  • 2017 рік – у Лондоні здійснюють серію терористичних атак.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан.

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Теги: традиції свято свята Україна українці релігія церква

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