500 днів війни: Зеленський опублікував потужне відео

«Ми йдемо вперед. І дякую кожному і кожній», – наголосив президент

Президент України Володимир Зеленський опублікував щемливе відео, приурочене 500 дням української боротьби з окупантами з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

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У відео глава держави наголосив, що протягом всього цього часу наші воїни залишаються незламними та продовжують знищувати російських окупантів на українській землі: «І жодного дня слабкості», – сказав Зеленський.

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При цьому президент подякував всім, хто «б’ється заради свободи та незалежності України». Він підкреслив, що щодня ми робимо новий крок вперед і йдемо до перемоги.

Усі ці слова супроводжуються відеорядом, де українські воїни знищують ворога, визволяють українські села і міста, а люди їх зустрічають обіймами і сльозами радості. Є також кадри знищених росіянами житлових будинків.

У відеоролику наші воїни говорять: «Ідемо вперед». Це ж гасло повторюють Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, командувач ОСУВ «Одеса» Едуард Москальов, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, командувач сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра, командувач Медичних сил Тетяна Остащенко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Служби безпеки України Василь Малюк, командувач морської піхоти ВМС Юрій Содоль, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

«Ми йдемо вперед. І дякую кожному і кожній», – наголосив президент України.

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Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано 94 тис. воєнних злочинів росіян, 115 тис. зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури, понад 10,5 тис. вбитих мирних українців, серед яких — майже 500 дітей.