Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

500 днів війни: Зеленський опублікував потужне відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
500 днів війни: Зеленський опублікував потужне відео
Зеленський оприлюднив щемливе відео з нагоди 500 днів важкої війни з РФ
фото: скріншот із відео

«Ми йдемо вперед. І дякую кожному і кожній», – наголосив президент

Президент України Володимир Зеленський опублікував щемливе відео, приурочене 500 дням української боротьби з окупантами з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

У відео глава держави наголосив, що протягом всього цього часу наші воїни залишаються незламними та продовжують знищувати російських окупантів на українській землі: «І жодного дня слабкості», – сказав Зеленський.

При цьому президент подякував всім, хто «б’ється заради свободи та незалежності України». Він підкреслив, що щодня ми робимо новий крок вперед і йдемо до перемоги.

Усі ці слова супроводжуються відеорядом, де українські воїни знищують ворога, визволяють українські села і міста, а люди їх зустрічають обіймами і сльозами радості. Є також кадри знищених росіянами житлових будинків.

У відеоролику наші воїни говорять: «Ідемо вперед». Це ж гасло повторюють Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, командувач ОСУВ «Одеса» Едуард Москальов, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, командувач сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра, командувач Медичних сил Тетяна Остащенко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Служби безпеки України Василь Малюк, командувач морської піхоти ВМС Юрій Содоль, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

«Ми йдемо вперед. І дякую кожному і кожній», – наголосив президент України.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано 94 тис. воєнних злочинів росіян, 115 тис. зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури, понад 10,5 тис. вбитих мирних українців, серед яких — майже 500 дітей.

Читайте також: 500 днів повномасштабної війни: хроніка перемог України
Теги: міністр відео Кирило Буданов Валерій Залужний Олексій Неїжпапа Ігор Клименко Сергій Наєв президент Володимир Зеленський Одеса Василь Малюк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський подякував Вселенському патріарху Варфоломію за засудження агресії та злочинів Росії
Зеленський та Вселенський патріарх Варфоломій обговорили українську формулу миру
Сьогодні, 13:43
Президент Зеленський подякував Ердогану за підтримку
Зустріч на Босфорі: про що домовились Ердоган та Зеленський
Сьогодні, 00:21
Зеленський вшанував памʼять героїв, які віддали своє життя в битві за Зміїний
Вільний острів вільної України: Зеленський відвідав Зміїний (відео)
Сьогодні, 09:01

Події в Україні

Легіон «Свобода Росії» планує ще один рейд на територію РФ
Легіон «Свобода Росії» планує ще один рейд на територію РФ
Росія почала підготовку до боїв у Криму – Міноборони
Росія почала підготовку до боїв у Криму – Міноборони
500 днів війни: Зеленський опублікував потужне відео
500 днів війни: Зеленський опублікував потужне відео
ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб
ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб
Обшуки у Міністерстві юстиції: Малюська прокоментував ситуацію
Обшуки у Міністерстві юстиції: Малюська прокоментував ситуацію
Повернення в Україну командирів оборони «Азовсталі»: перші фото
Повернення в Україну командирів оборони «Азовсталі»: перші фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Кияни перелякалися сповіщення від КМВА
33K
Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля
18K
Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото)
9165
«Путина опять обманули». Кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну
8907
Юрій Луценко: Я категорично проти українського «побєдобєсія»
6323
Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю: подробиці

Новини

500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту