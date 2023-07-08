Вільний острів вільної України: Зеленський відвідав Зміїний (відео)

Зеленський вшанував памʼять героїв, які віддали своє життя в битві за Зміїний

Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний

Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний, який 373 дні тому був звільнений від російських окупантів.

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«Зміїний. Вільний острів вільної України», - йдеться у дописі з відео на телеграм-каналі Зеленського.

Президент подякував усім, хто бився тут проти окупантів.

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«Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни. Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі!» – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.