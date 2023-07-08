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Вільний острів вільної України: Зеленський відвідав Зміїний (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вільний острів вільної України: Зеленський відвідав Зміїний (відео)
Зеленський вшанував памʼять героїв, які віддали своє життя в битві за Зміїний
фото: скріншот із відео

Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний

Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний, який 373 дні тому був звільнений від російських окупантів.

«Зміїний. Вільний острів вільної України», - йдеться у дописі з відео на телеграм-каналі Зеленського.

Президент подякував усім, хто бився тут проти окупантів.

«Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни. Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі!» – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

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Теги: окупанти Чорне море війна Володимир Зеленський

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