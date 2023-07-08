Зеленський та Вселенський патріарх Варфоломій обговорили українську формулу миру

Зеленський подякував Вселенському патріарху Варфоломію за засудження агресії та злочинів Росії

Сторони обговорили реалізацію формули миру та повернення українських дітей, яких окупанти вивезли в Росію

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Туреччині, зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

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Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Туреччині, зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм фото: сайт президента України

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію формули миру та повернення українських дітей, яких окупанти вивезли в Росію.

Сторони обговорили реалізацію формули миру та повернення українських дітей, яких окупанти вивезли в Росію фото: сайт президента України

«Дякую за непохитну підтримку та молитви за мир, за засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям і українкам, які постраждали внаслідок війни!» – зазначив президент.

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Патріарх наголосив, що Вселенський Патріархат «як Матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці» і побажав, аби повернулися «всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок».

Нагадаємо, Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості. Серед його ключових тем – розробка БПЛА та космічні технології. Меморандум сприятиме зміцненню партнерства між державами та розвитку технологій та галузей промисловості, які мають важливе стратегічне значення.

До слова, президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний, який 373 дні тому був звільнений від російських окупантів.