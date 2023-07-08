500 днів повномасштабної війни: хроніка перемог України

Українські воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні

Сьогодні, 8 липня, - п’ятисотий день повномасштабної війни Росії проти України. Міністерство оборони України визначило найбільші успіхи Сил оборони у боротьбі проти російських загарбників. Хроніку оприлюднила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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497 днів тому ми зруйнували очікування «про Київ за три дні» та міф про «другу армію світу».

462 дні тому ми звільнили Київщину та північ України, російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ, як про «жест доброї волі».

451 день, як ми відправили крейсер «Москва» на дно.

380 днів тому – отримали від союзників перші Himars.

373 дні як звільнили острів Зміїний.

305 днів тому розпочали контрнаступ на Харківщині. Безпрецедентно швидкий наступ з каскадним обвалом оборони росіян, який вразив весь світ.

273 дні як нанесли перший удар по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику.

239 днів тому повернули наш Херсон.

113 днів тому добилися ордеру на арешт Путіна в Гаазі.

80 днів як отримали від партнерів потужні засоби ППО – систему Patriot.

65 днів відтоді, як вперше збили російську «надзвукову» ракету Кинджал.

«Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні. Зовсім скоро – починаємо навчання пілотів на F-16. Попереду – перемога», – зазначила Маляр.

Як повідомлялося, російський агресор зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.