500 днів повномасштабної війни: хроніка перемог України
Українські воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні
Сьогодні, 8 липня, - п’ятисотий день повномасштабної війни Росії проти України. Міністерство оборони України визначило найбільші успіхи Сил оборони у боротьбі проти російських загарбників. Хроніку оприлюднила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
- 497 днів тому ми зруйнували очікування «про Київ за три дні» та міф про «другу армію світу».
- 462 дні тому ми звільнили Київщину та північ України, російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ, як про «жест доброї волі».
- 451 день, як ми відправили крейсер «Москва» на дно.
- 380 днів тому – отримали від союзників перші Himars.
- 373 дні як звільнили острів Зміїний.
- 305 днів тому розпочали контрнаступ на Харківщині. Безпрецедентно швидкий наступ з каскадним обвалом оборони росіян, який вразив весь світ.
- 273 дні як нанесли перший удар по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику.
- 239 днів тому повернули наш Херсон.
- 113 днів тому добилися ордеру на арешт Путіна в Гаазі.
- 80 днів як отримали від партнерів потужні засоби ППО – систему Patriot.
- 65 днів відтоді, як вперше збили російську «надзвукову» ракету Кинджал.
«Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні. Зовсім скоро – починаємо навчання пілотів на F-16. Попереду – перемога», – зазначила Маляр.
Як повідомлялося, російський агресор зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.
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