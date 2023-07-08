Зустріч на Босфорі: про що домовились Ердоган та Зеленський

Зустріч президентів України і Туреччини відбувалась за закритими дверима, і тривала більше 2 годин

Сьогодні пізно ввечері, 7 липня, президент України Володимир Зеленський провів у Стамбулі перемовини із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Майже 2,5-годинна зустріч лідерів двох сусідніх держав відбувалась за закритими дверима. Символічно, що президенти зустрілись якраз напередодні завершення терміну дії «зернової угоди» щодо розблокування українських чорноморськиї портів, у якій Анкара виступила посередником.

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Як і очікувалось раніше, під час зустрічі із Ердоганом Зеленський обговорив «зерновий коридор», майбутній саміт НАТО і гарантії безпеки Україні, формулу миру та повернення українських полонених з російського полону.

Президент України повідомив, що темами переговорів з Ердоганом були безпека «у нашому Чорноморському регіоні та взагалі в Європі».

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«Вдячний за підтримку територіальній цілісності та суверенітету України. Формула миру. Захист наших країн, наших людей та інтересів», – написав Зеленський.

За його словами, важливою темою обговорення стали «захист та розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля для продовольчої безпеки».

За повідомленням турецьких ЗМІ, у зв'язку із пізньою годиною, зустріч делегацій обох країн проходила паралельно із зустріччю лідерів України та Туреччини тет-а-тет.

Після 12 години ночі Зеленський та Ердоган нарешті вийшли до ЗМІ.

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«Я радий приймати пана Зеленського та його делегацію в Стамбулі. Наша остання особиста зустріч з моїм дорогим другом була в серпні минулого року. Але ми підтримували телефонний зв'язок. Уже 500 днів український народ захищає територіальну цілісність своєї країни і ми робимо все щоб припинити цей кровавий конфлікт», – запевнив Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо, президент Ердоган прийняв президента України Володимира Зеленського в особняку Вахдеттіна у Стамбулі. Зустріч лідерів держав розпочалася близько 21:00 за київським часом.

Перед початком зустрічі Зеленський прокоментував у своєму Телеграм, можливі теми перемовин. «Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по Формулі Миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами», – написав президент.

Зазначимо, що після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, може поговорити із главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомив турецький телеканал A Haber. Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі повідомила, що після спілкування з президентом України в Ердогана запланований контакт із Путіним.

У той же час, події навколо зустрічі лідерів двох країн неабияк налякали владу країни-агресора. «Рупор Путіна» Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що Кремль дуже уважно стежить за переговорами Ердогана і Зеленського, зазначивши, що цікаво дізнатися, про що буде мова.

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«Звичайно, ми будемо дуже уважно стежити за результатами зустрічі. Наші конструктивні партнерські відносини з Анкарою продовжуються. Ми цінуємо ці відносини і відчуваємо взаємність з турецької сторони. Звичайно, нам буде цікаво, що буде обговорюватися між Зеленським та Ердоганом», – сказав він.

Останній раз лідери Туреччини та України бачилися віч-на-віч у серпні 2022 року, коли президент Туреччини приїжджав в Україну разом із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Серпнева зустріч була першою зустріччю лідерів із моменту вторгнення російських окупантів в Україну.

До слова, Україна незабаром отримає від Туреччини гусеничні самохідно-артилерійські установки (САУ) T-155 Firtina. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Це перша публічна заява про постачання ЗСУ турецької артилерії.

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