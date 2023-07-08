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500 днів повномасштабної війни: названо кількість вбитих росіянами мирних українців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
500 днів повномасштабної війни: названо кількість вбитих росіянами мирних українців
Лише у Бучі на початку повномасштабної війни окупанти розстріляли сотні мирних жителів
фото з відкритих джерел

Генпрокуратура документує та розслідує всі злочини агресора за міжнародними стандартами

Від початку повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано 94 тис. воєнних злочинів росіян, 115 тис. зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури, понад 10,5 тис. вбитих мирних українців, серед яких — майже 500 дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін запевнив, що жоден злочин не залишиться безкарним.

«Із перших днів повномасштабної війни ми забезпечили стабільну роботу системи правопорядку. Документуємо та розслідуємо всі злочини агресора за міжнародними стандартами. Прокурори, слідчі СБУ та поліції, працюють щодня, часто біля самої лінії фронту для покарання російських окупантів в національних та міжнародних судах. Вже є 353 підозрюваних. 219 – обвинувачені, 53 злочинці отримали вироки в українських судах», – повідомив генпрокурор.

Костін нагадав, що з міжнародними партнерами створили справжню коаліцію справедливості. «Результат нашої щоденної співпраці з Міжнародним кримінальним судом — перший ордер на арешт Путіна. В Гаазі вже розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України – перший елемент майбутнього трибуналу. Створено Міжнародний реєстр збитків – необхідний перший крок для забезпечення компенсацій тим, хто постраждав від війни», – розповів генпрокурор.

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Теги: війна росія окупанти злочин Офіс Генерального прокурора путін

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