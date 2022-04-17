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    Події в Україні

    Аеророзвідка показала, як воює український безпілотник Лелека (відео)

    Лелека добряче подзьобав окупантів - Аеророзвідка показала, як воює український безпілотник Лелека (відео)
    Лелека добряче подзьобав окупантів
    фото: скріншот із відео

    Дрон навів вогонь артилерії на російських орків

    Аеророзвідка показала, як українська армія використовує безпілотними під час військових дій. Відповідне відео розвідники оприлюднили на своїй сторінці у Facebook.

    На відео показано, як український безпілотник Лелека навів вогонь артилерії на російських орків.

    Нагадаємо, на півдні Збройні сили України знищили 36 рашистівта 13 одиниць техніки. Серед яких бойові броньовані машини, дві самохідні артилерійські установки та дві реактивні системи залпового вогню «Град».

    Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку. Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні.

    Нагадаємо, учора ЗСУ на півдні за добу знищили 76 загарбників та три ворожі «Гради».

    Також на Херсонщині ЗСУ знищили три «Тигри» та БМП-3 (фото).

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна машини Україна Facebook робота безпілотник окупація час евакуація #stoprussia
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    Аеророзвідка показала, як воює український безпілотник Лелека (відео)