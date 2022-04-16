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    Події в Україні

    Доба на сході: відбито 10 атак ворога

    ЗСУ знищили понад пів сотні одиниць техніки рашистів - Доба на сході: відбито 10 атак ворога
    ЗСУ знищили понад пів сотні одиниць техніки рашистів
    фото: пресслужба ООС

    Сьогодні приземлили чотири безпілотники та дві ракети окупантів

    16 квітня на Донецькому та Луганському напрямках військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Пре це повідомила пресслужба ООС.

    Зокрема, українські захисники знищили:

    • 15 танків,
    • три артилерійські системи,
    • 24 одиниці броньованої техніки,
    • 10 одиниць автомобільної техніки противника.

    «Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та дві крилаті ракети», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, учора за добу над Донбасом збито шість «Орланів-10».

    Також бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Доба на сході: відбито 10 атак ворога