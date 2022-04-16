ЗСУ на півдні за добу знищили 76 загарбників та три ворожі «Гради»

На південному напрямку наші захисники розгромили чимало техніки рашистів

Окупанти намагаються втриматися на позиціях південного фронту

У південних регіонах минулої доби українські захисники знищили 76 російських загарбників, два танки і три реактивні системи залпового вогню «Град». Про це оперативне командування «Південь» повідомило у Facebook.

«Протягом доби обстановка на півдні України характеризувалася нарощуванням ворожої агресії. Відчайдушно намагаючись закріпитися й втриматися на позиціях південного фронту, найганебніша армія світу гатить по мирних жителях Миколаївщини і Херсонщини», – ідеться в повідомленні.

За даними ОК «Південь», ворожі втрати в південних регіонах за 15 квітня становили 76 загарбників та 16 одиниць техніки.

Зокрема, влучними пострілами із протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» були знищені:

два танки Т-72,

дві самохідні артилерійські установки,

три реактивні системи залпового вогню «Град»,

безпілотник-розвідник.

Зазначається, що на окремих ділянках була зафіксована робота снайперів.

Розлючений втратами в Чорному морі, ворог посилив ракетну загрозу, підтягує додаткові сили на всіх напрямках, не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури всієї України.

Миколаїв та ще кілька населених пунктів області опинилися під щільним вогнем, зокрема заборонених міжнародними конвенціями касетних снарядів.

Роботи з розбору руйнувань об’єктів інфраструктури тривають. Є вбиті та поранені серед цивільного населення.

Згідно з інформацією командування, ворожа армія намагається підтягнути сили, задіяти всі можливі резерви, продовжуючи психологічний тиск на цивільне населення.

Нагадаємо, напередодні на Херсонщині відбувся обмін полонених рашистів на бійців ЗСУ.

Нагадаємо, учора артилеристи на сході вразили техніку та кілька десятків живої сили ворога.

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