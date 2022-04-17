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    Події в Україні

    На півдні ЗСУ знищили 36 рашистів та 13 одиниць техніки

    Ворог продовжує підступно вкривати населені пункти півдня країни артилерійським вогнем та ракетами - На півдні ЗСУ знищили 36 рашистів та 13 одиниць техніки
    Ворог продовжує підступно вкривати населені пункти півдня країни артилерійським вогнем та ракетами
    фото: пресслужба 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу

    Окупанти намагаються встановити контроль над Херсонщиною

    Протягом доби 16 квітня по Миколаївщині противник наніс ракетний удар п’ятьма крилатими ракетами та системами залпового вогню, пошкоджена інфраструктура, але втрат немає. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

    На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.

    Рашисти продовжують тиснути психологічно, поширюючи мовлення своїх пропагандистських телеканалів, підключивши заангажовані кримські телеканали, розповсюджують фейки про війну в Україні. Водночас продовжується залякування та терор цивільного населення.

    За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали:

    • 36 рашистів,
    • 13 одиниць техніки.

    Серед яких бойові броньовані машини, дві самохідні артилерійські установки та дві реактивні системи залпового вогню «Град».

    Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку. Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні.

    Нагадаємо, учора ЗСУ на півдні за добу знищили 76 загарбників та три ворожі «Гради».

    Також на Херсонщині ЗСУ знищили три «Тигри» та БМП-3 (фото).

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна машини Україна інфраструктура населення окупація #stoprussia
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    На півдні ЗСУ знищили 36 рашистів та 13 одиниць техніки