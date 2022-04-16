Евакуація з Харківщини: йде робота на випередження окупантів

Із Харкова поки виїздити немає потреби, хоч місто щодня під обстрілами

Росіяни не дають вивезти людей із Ізюма та околиць

Із Лозової та Барвінкового на Харківщині евакуювалося майже 40 тис. людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Враховуючи провокації, які чинили окупанти у місті Краматорськ, маємо працювати на випередження. Таке ж повідомлення було і щодо лозівського вокзалу. Ми вживаємо заходів безпеки, змінюємо маршрути. Із Лозової та Барвінкового, що на Ізюмському напрямку, виїхали майже 40 тис. людей», – сказав очільник ОВА.

Він також закликав прислухатися до офіційних повідомлень влади та евакуйовуватися з цих населених пунктів.

Синєгубов повідомив, що українська влада неодноразово ініціювала відкриття «зелених коридорів» із Ізюма та населених пунктів, що поряд, які перебувають під тимчасовою окупацією, але погодження від росіян не отримувала.

Керівник ОВА також вкотре зауважив, що проводити евакуацію з Харкова поки що немає підстав.

Як відомо, мер Лозової підтвердив свій заклик терміново евакуюватися.

Напередодні рашисти обстріляли евакуаційні автобуси на Харківщині, семеро загиблих.

Нагадаємо, сьогодні увечері окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий.

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