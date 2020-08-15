Українські волонтери повернулися додому – Кулеба



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Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв вчора вийшли з білоруського СІЗО

Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон, - міністр

З Білорусі до України повернулися затримані під час протестів у Мінську українці Євген Васильєв та Костянтин Рєуцький. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твітері.

«Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося 14 серпня, п'ятьох українців, яких затримали під час протестів у Білорусі, відпустили.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня, українські волонтери благодійної організації «Восток SOS» Костянтин Реуцький та Євген Васильєв вийшли з Центру ізоляції правопорушників.

Нагадаємо, проти затриманих в Мінську українських волонтерів завели кримінальну справу.

12 серпня в Мінську затримали волонтерів української благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Українців схопили міліціонери після того, як побачили, що ті знімають затримання перехожого, який просто переходив дорогу.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.