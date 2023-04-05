Американські комплекси Avenger уже захищають північ України (відео)
Ці системи протиповятряної оборони є ефективним і дешевим засобом протидії іранським безпілотникам типу Shahed 136
Зенітно-ракетні комплекси Avenger («Месник») уже несуть бойове чергування в Північній операційній зоні. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, йдеться на сторінці Генштабу.
«Вони (ЗРК – ред.) здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах», – розповів військовий.
Відео демонструє можливості нової бойової машини. Як наголосив Наєв, система посилить захист повітряного простору в Північній операційній зоні. Екіпаж Avenger пройшов навчання в Німеччині.
«Наші хлопці та техніка готові виконувати завдання з протиповітряного прикриття важливих державних, цивільних і військових об'єктів», – сказав командувач.
Нагадаємо, що США планують відправити Україні танки Abrams до кінця цього року.
До слова, 4 квітня США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України.
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