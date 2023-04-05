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Американські комплекси Avenger уже захищають північ України (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Американські комплекси Avenger уже захищають північ України (відео)
ЗРК Avenger
фото: скріншот відео

Ці системи протиповятряної оборони є ефективним і дешевим засобом протидії іранським безпілотникам типу Shahed 136

Зенітно-ракетні комплекси Avenger («Месник») уже несуть бойове чергування в Північній операційній зоні. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, йдеться на сторінці Генштабу.

«Вони (ЗРК – ред.) здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах», – розповів військовий.

Відео демонструє можливості нової бойової машини. Як наголосив Наєв, система посилить захист повітряного простору в Північній операційній зоні. Екіпаж Avenger пройшов навчання в Німеччині.

«Наші хлопці та техніка готові виконувати завдання з протиповітряного прикриття важливих державних, цивільних і військових об'єктів», – сказав командувач.

Avenger – це самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії. На ЗРК встановлено два контейнери по чотири ракети Stinger, зенітний кулемет Browning M2 калібру 12,7 мм та радіолокаційну станцію. Як пише «Мілітарний», цей комплекс має стати ефективним і дешевим засобом протидії іранським безпілотникам Shahed 136. 

Нагадаємо, що США планують відправити Україні танки Abrams до кінця цього року

До слова, 4 квітня США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України.

Читайте також: США показали фото нової військової допомоги Україні
Теги: Сергій Наєв відео системи ППО допомога ЗСУ

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