США показали фото нової військової допомоги Україні
4 квітня США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки показало частину військової допомоги Україні, яка входить у новий пакет на суму 2,6 млрд доларів. Знімки опубліковані на сайті Пентагону.
«Ми зосереджені на підтримці українців, щоб змінити динаміку на полі бою. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом», – цитує посадовця Пентагон.
Нагадаємо, що 4 квітня США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України.
До нової допомоги увійдуть:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні міни;
- 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
- 25-мм боєприпаси;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;
- приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
- 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
- 61 важкий паливозаправник;
- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
- випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
запасні частини та інше польове обладнання.
Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму $2,1 млрд.
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