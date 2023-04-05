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США показали фото нової військової допомоги Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США показали фото нової військової допомоги Україні
Частина військової допомоги Україні з нового пакету від США
фото: Пентагон

4 квітня США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки показало частину військової допомоги Україні, яка входить у новий пакет на суму 2,6 млрд доларів. Знімки опубліковані на сайті Пентагону.

США показали фото нової військової допомоги Україні фото 1
фото: Пентагон

«Ми зосереджені на підтримці українців, щоб змінити динаміку на полі бою. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом», – цитує посадовця Пентагон.

США показали фото нової військової допомоги Україні фото 2
фото: Пентагон

Нагадаємо, що 4 квітня США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України.

До нової допомоги увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм мінометні міни;
  • 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
  • 25-мм боєприпаси;
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;
  • приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
  • 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
  • 61 важкий паливозаправник;
  • 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
    запасні частини та інше польове обладнання.

Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму $2,1 млрд.

Теги: боєприпаси Пентагон допомога ЗСУ США

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