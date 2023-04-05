США повідомили, коли нададуть Україні танки Abrams

Танки Abrams відправляться на потреби ЗСУ до кінця поточного року, однак конкретні терміни наразі не називаються

Сполучені Штати Америки планують відправити Україні танки Abrams до кінця цього року. Про це заявила заступниця офіційного представника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

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«Підготовка (українських військових – ред.) ще не розпочалася. Наша мета – доставити їх (танки Abrams – ред.) в Україну до кінця року, але це єдині терміни, які я можу назвати прямо зараз», – зазначила посадовиця.

Нагадаємо, що навчання українських військовослужбовців на танках M1-A1 Abrams ще не розпочиналися, утім очікуються «порівняно скоро».

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До слова, Пентагон прискорює поставку танків Abrams в Україну, вирішивши відправити відремонтовану стару модель, яка може бути готова швидше. США готові передати 70-тонні бойові машини в зону бойових дій до осені.