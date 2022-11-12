Арестович розповів, як обвалився Антонівській міст

Арестович зазначив, що обвалення Антонівського мосту допомогло ЗСУ швидше деокупувати Херсон

Обвалення Антонівського мосту у п'ятницю, 11 листопада, трапилось внаслідок влучання ракети Himars. Про це розповів радник Офісу президента Арестович в ефірі «Фейгін LIVE».

За словами радника, влучання ракети було по колоні з боєприпасами, які рухались по ньому.

«Обвалення Антонівського мосту. Що сталося? Ось цей вибух, який нам показали, – це потрапляння українського Himars по колоні та, схоже, по машині з боєприпасами», – припустив Арестович.

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Також він озвучив ще одну версію. Ракета Himars потрапила в ту вибухівку, яка була закладена, щоб підірвати міст, коли всі росіяни перейдуть на інший берег.

Разом з тим Арестович зазначив, що обвалення Антонівського мосту допомогло ЗСУ швидше деокупувати Херсон.

«Як казав міністр оборони Резніков, росіяни в Херсоні ще повинні були тиждень чинити спротив та евакуюватися. Але сталося кілька цікавих подій. Це колись встановлять історики. Але сталося дві речі. Перша - це обвал Антонівського моста...Далі виникає цікавий ланцюг подій - обвалюється Киселівка. Окупанти чи то дізналися, що моста вже немає і потрібно тікати, чи то мобілізовані не витримали, чи були інші причини. І тоді наші одразу пробралися до Чорнобаївки та на окраїни Херсона. Тільки-но уявіть, що відбувалося в Херсоні серед росіян: ЗСУ на окраїнах, Антонівський міст підірвано, знищена понтонна переправа і основна маса військ тікає через дамбу Нової Каховки своїм ходом», – розповів Арестович.

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Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.